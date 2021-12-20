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В Ачинске полицейские нашли тайник кассирши, которую подозревают в краже миллионов из банка

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Полицейские в Ачинске нашли в гараже тайник 30-летней кассирши, которую подозревают в краже крупной суммы, принадлежащей банку. Об этом 20 декабря сообщает «МВД Медиа».

Из хранилища изъяли два миллиона рублей, всего было похищено 23 миллиона. В доме женщины и ее родственников также обнаружили более 180 тысяч рублей.

Автор: МВД Медиа

«Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Фонтанка» писала, что в причастности к преступлению подозревают еще и 30-летнего супруга женщины. 17 декабря его задержали и поместили в ИВС. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

До этого арестовали саму 30-летнюю сотрудницу банка. О ее задержании стало известно 14 декабря. Сдаться полиции женщину уговорила мать.

Сотрудницу банка подозревают в том, что она украла 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, после чего скрывалась от правоохранителей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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Комментарии (4)

264940801
Нужно было проверить и гаражи ее начальников из ЭТОГО банка.
AlBerkut
Дурында... Нашла где прятать 😂
Ведь очевидно, что все помещения, к которым она имеет отношение, будут шмонать.
Её, мужа, родителей и так далее...
Михаил Петров-Водкин
не запротоколированный 21 млн остался у ментов
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