FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.41р82.87р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Кассир, укравшая миллионы из банка в Ачинске, сдалась. Прийти в полицию ее уговорила мама

4
Печать

В Красноярском крае задержали подозреваемую в хищении крупной суммы денег из банка в Ачинске. Женщина пришла в полицию сама, сообщает 14 декабря пресс-служба МВД России.

Следствие считает, что 30-летняя кассир банка украла оттуда 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро. Предполагаемая злоумышленница скрылась с миллионами, а ее мать заявила о пропаже дочери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В ходе расследования оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой, после чего один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать в курсе, где находится ее дочь. «Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Pavel1988
Смело можно идти на сделку со следователем. Молодец девушка, главное не убила ни кого
ProstoZloy
Павлик Морозов заложил папу, а тут мама - дочку ;)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний