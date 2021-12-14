Кассир, укравшая миллионы из банка в Ачинске, сдалась. Прийти в полицию ее уговорила мама

В Красноярском крае задержали подозреваемую в хищении крупной суммы денег из банка в Ачинске. Женщина пришла в полицию сама, сообщает 14 декабря пресс-служба МВД России.

Следствие считает, что 30-летняя кассир банка украла оттуда 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро. Предполагаемая злоумышленница скрылась с миллионами, а ее мать заявила о пропаже дочери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).



В ходе расследования оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой, после чего один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать в курсе, где находится ее дочь. «Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

