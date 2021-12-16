Кассира из Ачинска, подозреваемую в краже 23 миллионов из банка, арестовали на два месяца

Ачинский городской суд (Красноярский край) удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение о заключении под стражу сотрудницы банка, подозреваемой в краже крупной суммы, принадлежавшей кредитно-финансовой организации.
Как сообщила утром 16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк, в СИЗО женщина проведёт как минимум 1 месяц и 24 дня.
Напомним, что о задержании 30-летней жительницы Ачинска стало известно 14 декабря. Сдаться полиции женщину уговорила мать. Сотрудницу банка подозревают в том, что она украла 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, после чего скрывалась от правоохранителей. По ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Позднее в полиции показали видео допроса задержанной женщины-кассира.