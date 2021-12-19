В Ачинске арестовали мужа кассирши, подозреваемой в краже 23 млн рублей из банка

Мужа банковского кассира из Ачинска (Красноярский край) подозревают в причастности к краже крупной суммы денег, принадлежащей кредитно-финансовой организации. Об этом сообщает «МВД Медиа» 19 декабря.
«В ходе расследования установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими и помещен в ИВС. Судьей Ачинского городского суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О задержании 30-летней жительницы Ачинска стало известно 14 декабря. Сдаться полиции женщину уговорила мать. Сотрудницу банка подозревают в том, что она украла 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, после чего скрывалась от правоохранителей. По ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Позднее в полиции показали видео допроса задержанной кассирши.