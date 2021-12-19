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В Ачинске арестовали мужа кассирши, подозреваемой в краже 23 млн рублей из банка

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Мужа банковского кассира из Ачинска (Красноярский край) подозревают в причастности к краже крупной суммы денег, принадлежащей кредитно-финансовой организации. Об этом сообщает «МВД Медиа» 19 декабря.

«В ходе расследования установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими и помещен в ИВС. Судьей Ачинского городского суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О задержании 30-летней жительницы Ачинска стало известно 14 декабря. Сдаться полиции женщину уговорила мать. Сотрудницу банка подозревают в том, что она украла 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, после чего скрывалась от правоохранителей. По ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Позднее в полиции показали видео допроса задержанной кассирши.

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Комментарии (3)

Neznaika
Кассирша- жена кассира
266947464
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловк.о это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
265984735
Васька, молоток! Коси под цыгана до упора!
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