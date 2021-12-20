«Человек-паук» выдал один из лучших стартов в истории в российском прокате

По итогам сборов за уик-энд с 16 по 19 декабря 2021 года, «Человек-паук» стартовал с большим отрывом от ближайшего преследователя. На знакомство с продолжением саги о Питере Паркере, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмах в кинозалах, россияне потратили 862 миллиона рублей. В то же время «Матрица: Воскрешение», несмотря на все ожидания, собрала лишь 273 миллиона рублей, то есть в три с лишним раза меньше.
Остальные преследователи отстали в разы: «Зверопой-2», «Дом Gucci» и «Большой красный пес Клиффорд» вместе взятые не добрали до 100 миллионов рублей, заинтересовав лишь по 2–3 процента зрителей, отправившихся к большим экранам. Восьмые «Елки» стартовали и вовсе на шестой позиции — впрочем, свою роль мог сыграть конфликт вокруг ленты.
При этом наличие в прокате двух таких популярных картин, как продолжения «Человека-паука» и «Матрицы», резко подняли популярность походов в кино в целом. В кинотеатрах с 16 по 19 декабря побывало 3,7 миллиона зрителей, для сравнения: неделей раньше их было только 1,4 миллиона. Подскочила и средняя цена билета, составив 333,5 рубля.
Если же судить по предварительным и неофициальным данным системы Kinobusiness.com, «Человек-паук» и вовсе заработал уже свыше миллиарда рублей — в таком случае лента претендует на четвертую строчку в рейтинге лучших сборов первого уик-энда, где фильм потеснит «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и проиграет лишь «Мстителям: Война бесконечности», «Веному-2» и «Королю Льву».