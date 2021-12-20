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Петербургские традиции. Расчлененное тело в разных пакетах нашли на кладбище в Тольятти

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Следственный комитет проводит проверку после обнаружения на кладбище в Тольятти (Самарская область) расчлененного тела человека, разложенного по разным пакетам. Об этом со ссылкой на региональное управление СК РФ 20 декабря сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что костные останки были обнаружены накануне при раскапывании новой могилы. При этом в сообщении уточняется, что до того в этом месте никого не хоронили.

В СК уточнили, что в рамках проверки назначены необходимые экспертизы.

«Фонтанка» писала об очередном жутком случае «расчлененки» в Петербурге. Обвиняемый в убийстве своего отца из-за квартирного вопроса отправлен в СИЗО.

Похожий случай также произошел в Вологде, где местный пенсионер обвиняется в убийстве и расчленении нескольких человек, чьи руки и ноги нашли в коробках.

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Комментарии (8)

Pilat
Да ладно, чего раскричались то?
Реально в Питере есть что то такое что заставляет лдей резать на части.
Может уплотниловка.
Может коммуналки.
Может человейники.
Но факт остается фактом.
В данном же случае кто то поехал из Питера купить себе под новый год ладу весту и....не удержался.
Ukumari
Сначала всем вбивали в голову, что СПб - криминальная столица, теперь - расчлененки. Ну, ладно, когда это провинциальные сми-моськи гавкают, но вот зачем питерским свой город обгаживать? Это я про "журналистов", которые такие уродские заголовки сочиняют - или хайп на всем, что угодно, так?
grannie
МаЗаФака!
Это в данном случае и "Мастер Заголовков Ф." и ругательство одновременно.
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