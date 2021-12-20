Петербургские традиции. Расчлененное тело в разных пакетах нашли на кладбище в Тольятти

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения на кладбище в Тольятти (Самарская область) расчлененного тела человека, разложенного по разным пакетам. Об этом со ссылкой на региональное управление СК РФ 20 декабря сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что костные останки были обнаружены накануне при раскапывании новой могилы. При этом в сообщении уточняется, что до того в этом месте никого не хоронили.
В СК уточнили, что в рамках проверки назначены необходимые экспертизы.
«Фонтанка» писала об очередном жутком случае «расчлененки» в Петербурге. Обвиняемый в убийстве своего отца из-за квартирного вопроса отправлен в СИЗО.
Похожий случай также произошел в Вологде, где местный пенсионер обвиняется в убийстве и расчленении нескольких человек, чьи руки и ноги нашли в коробках.