Пенсионер из Вологды обвиняется в убийстве четверых. Руки и ноги нашли в коробках

Как сообщает 2 декабря пресс-служба ведомства, пенсионера задержали на прошлой неделе после того, как в полицию сообщили о конфликте со стрельбой. По словам очевидца, местный житель поссорился с его приятелем, застрелил и скрылся. Оперативники задержали мужчину по имени Михаил, живущего по соседству с местом происшествия. На кадрах оперативной съемки подозреваемый одет в платье.

На следующий день был осмотрен грузовик, припаркованный у входа в гараж Михаила. В кузове нашли коробки с руками и ногами, которые принадлежали мужчине и женщине 38 и 37 лет. Их документы были найдены в доме у подозреваемого.

Следователи также установили причастность вологжанина к другим преступлениям. «Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в г. Вологде, в разные дни и время, убийств четырех лиц (58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя) и в покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов», — говорится в сообщении регионального СУ СК.



В настоящее время мужчина арестован и проверяется на причастность к другим преступлениям. В скором времени обвиняемым займутся психиатры.

