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Пенсионер из Вологды обвиняется в убийстве четверых. Руки и ноги нашли в коробках

Следственные органы СУ СК по Вологодской области предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство 64-летнему местному жителю. Мужчину в соцсетях уже называют вологодским расчленителем. Список его жертв пока открыт.

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Как сообщает 2 декабря пресс-служба ведомства, пенсионера задержали на прошлой неделе после того, как в полицию сообщили о конфликте со стрельбой. По словам очевидца, местный житель поссорился с его приятелем, застрелил и скрылся. Оперативники задержали мужчину по имени Михаил, живущего по соседству с местом происшествия. На кадрах оперативной съемки подозреваемый одет в платье.

СУ СК по Вологодской области

На следующий день был осмотрен грузовик, припаркованный у входа в гараж Михаила. В кузове нашли коробки с руками и ногами, которые принадлежали мужчине и женщине 38 и 37 лет. Их документы были найдены в доме у подозреваемого.

СУ СК по Вологодской области

Следователи также установили причастность вологжанина к другим преступлениям. «Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в г. Вологде, в разные дни и время, убийств четырех лиц (58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя) и в покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов», — говорится в сообщении регионального СУ СК.

В настоящее время мужчина арестован и проверяется на причастность к другим преступлениям. В скором времени обвиняемым займутся психиатры.

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Комментарии (14)

AlBerkut
Вологда - побратим славного города Расчленинграда?
Cashmare
расчвологда - не звучит
Свободу Лёхе!
Хорошо бы знать, какой вакциной он был уколот, для статистики..
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