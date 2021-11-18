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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве и расчленении своего отца в Петербурге

Василеостровский районный суд вынес постановление о заключении под стражу Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве собственного отца. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Следствию пока удалось установить, что 16 ноября Генералов, находясь в квартире на Новосмоленской, 1, во время ссоры выстрелил отцу в голову, от чего тот сразу же скончался. Затем предполагаемый убийца подготовил три тележки, три мешка, веревки и пакеты, после чего распилил Генералова-старшего на три части, упаковал их в две челночные сумки, привязанные к металлическим тележкам, и сбросил в Смоленку.

Генералова-младшего отправили в СИЗО до 15 января 2022 года.

В день избрания меры пресечения Алексею Генералову водолазы подняли вторую сумку с останками 66-летнего петербуржца со дна Смоленки. О том, что привело к трагедии и как сотрудники уголовного розыска вычислили предполагаемого убийцу, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Kostyn
*расчленека
Kostyn
Только расчленена, только Петербург, только Фонтанка!
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