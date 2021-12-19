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ГУ МВД: полицейская машина, попавшая в аварию, торопилась доставить дебошира в отдел

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировали аварию с участием полицейской машине на пересечении Большого проспекта П.С. и Бармалеевой улицы 19 декабря.

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«Полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами. В 18 часов полицейские, отработав заявку о скандале на Каменноостровском проспекте, задержали 50-летнего дебошира, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время доставления в отдел полиции мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения. В связи с этим было принято решение о скорейшем доставлении его в отдел полиции, и было принято решение об использовании спецсигналов», — рассказали в главке полиции.

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Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в BMW никто не пострадал, а в служебном автомобиле травму ноги получил водитель, его госпитализировали.

После ДТП, напомним, полицейские вызвали скорую помощь, а после оттолкали свою машину с тротуара.

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Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Спасали мир короче.А не мчали в режиме по хер на всех.
chip1
Плохая привычка газовать на желтый-02- 01, тапку в пол, чаще конечно лихач на скоростях прилетает с боку, в данном случае ДПС водитель не успел заметить...
SlawaPiter
Очередная лажа от плугинских...
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