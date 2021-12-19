ГУ МВД: полицейская машина, попавшая в аварию, торопилась доставить дебошира в отдел

«Полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами. В 18 часов полицейские, отработав заявку о скандале на Каменноостровском проспекте, задержали 50-летнего дебошира, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время доставления в отдел полиции мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения. В связи с этим было принято решение о скорейшем доставлении его в отдел полиции, и было принято решение об использовании спецсигналов», — рассказали в главке полиции.

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в BMW никто не пострадал, а в служебном автомобиле травму ноги получил водитель, его госпитализировали.

После ДТП, напомним, полицейские вызвали скорую помощь, а после оттолкали свою машину с тротуара.