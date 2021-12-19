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Полицейские оттолкали разбитый служебный автомобиль с тротуара на Большом проспекте ПС

Полицейским пришлось вручную выталкивать с тротуара машину, перегородившую после аварии проход на Большом проспекте ПС.

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Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»
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После жесткого ДТП с участием автомобиля УМВД по Петроградскому району и гражданского БМВ с ребенком на пассажирском кресле, полицейская машина вылетела на тротуар и перегородила проход пешеходам. Убирать ее пришлось вручную чуть ли не десятку сотрудников.

Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

Судя по повреждениям, удар при аварии был серьезным — у обеих машин сработали подушки безопасности, а у полицейской машины начисто снесен передок.

По данным нашего издания, автомобиль со спецсигналами вылетел на перекресток Большого проспекта и Бармалеевой улицы под красный сигнал светофора, после чего врезался в бок белого BMW. Ребенок не пострадал. Помощь пришлось оказывать сотруднику полиции.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
Вывод - на тротуар "спешащие в отдел" служивые и не выезжали вовсе..
dragvs
Если и правда со спецсигналами, то непонятно куда долбился водитель БНВ.
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