Полицейские оттолкали разбитый служебный автомобиль с тротуара на Большом проспекте ПС

После жесткого ДТП с участием автомобиля УМВД по Петроградскому району и гражданского БМВ с ребенком на пассажирском кресле, полицейская машина вылетела на тротуар и перегородила проход пешеходам. Убирать ее пришлось вручную чуть ли не десятку сотрудников.

Судя по повреждениям, удар при аварии был серьезным — у обеих машин сработали подушки безопасности, а у полицейской машины начисто снесен передок.

По данным нашего издания, автомобиль со спецсигналами вылетел на перекресток Большого проспекта и Бармалеевой улицы под красный сигнал светофора, после чего врезался в бок белого BMW. Ребенок не пострадал. Помощь пришлось оказывать сотруднику полиции.