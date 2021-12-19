На Петроградской стороне машина полиции летела на красный со спецсигналами, в пострадавшей BMW был ребенок

По данным нашего издания, автомобиль со спецсигналами вылетел на перекресток Большого проспекта и Бармалеевой улицы под красный сигнал светофора, после чего «поймал» правым боком белый BMW, в котором ехала семья с маленьким ребенком. После удара полицейские выехали на тротуар, где, к счастью, в этот момент не было пешеходов.
Сотрудники УМВД сразу вызвали на место скорую помощь, так как увидели в машине ребенка. Однако госпитализация никому не понадобилась. По предварительным данным, участники ДТП отделались испугом и ушибами.
Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.