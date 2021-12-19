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На Петроградской стороне машина полиции летела на красный со спецсигналами, в пострадавшей BMW был ребенок

«Фонтанка» узнала некоторые подробности аварии с участием машины УМВД по Петроградскому району, которая произошла вечером 19 декабря в Петербурге.

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По данным нашего издания, автомобиль со спецсигналами вылетел на перекресток Большого проспекта и Бармалеевой улицы под красный сигнал светофора, после чего «поймал» правым боком белый BMW, в котором ехала семья с маленьким ребенком. После удара полицейские выехали на тротуар, где, к счастью, в этот момент не было пешеходов.

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Сотрудники УМВД сразу вызвали на место скорую помощь, так как увидели в машине ребенка. Однако госпитализация никому не понадобилась. По предварительным данным, участники ДТП отделались испугом и ушибами.

Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (15)

Kezevo
Ну мы то все знаем как полицая любят выехать на перекресток "хрюкнуть" разок для проформа типо все работало и дальше гнать
260569221
БНВ - это диагноз!!!!!!!
260569221
Фонтанка???
Что случилось???
Почему номера не замазюкиваете????
Вы же любители
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