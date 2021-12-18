FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Сбой в системе ГИБДД устранят к утру. Россиянам, не получившим услуги, сделают скидку в 30%

В субботу не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

8
Печать

Предоставление государственных услуг из-за сбоя в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции будет приостановлено до конца дня. Об этом 18 декабря сообщили в «МВД Медиа».

В частности, сегодня не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Как уточнили в ведомстве, административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, при этом выполняются. В настоящий момент последствия технического сбоя продолжают устранятся, однако о причинах произошедшего не сообщается.

«После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье, 19 декабря, проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах», — говорится в сообщении.

Для россиян, которые были записаны на прием 18 декабря и не смогли получить услуги, завтра и в последующие дни будет обеспечена возможность «использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%».

О сбое в базе данных ГИБДД читатели «Фонтанки» сообщили утром 18 декабря. Они жаловались на очереди в МРЭО Петербурга и Ленобласти. Неполадки подтвердили также в отделениях и других регионов страны. В МВД извинились за неполадки и сообщили, что «специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя». Как сообщил «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией, сбой может быть вызван прорывом трубы в серверной в Москве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

264940801
13 декабря также не работал сайт МоиДоумениы.
Ndugu
Однажлы много чего отменят и обнулят. Ну мож хоть скидку дадут процентов 30....
Артист ритуальных услуг
Предлагаю распространить данную практику на остальные сферы жЫзнедеятельности! Например - жэкэха. Нет отопления - скидка - 30%, не убирают парадную - скидка - 30%. :)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний