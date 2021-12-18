Сбой в системе ГИБДД устранят к утру. Россиянам, не получившим услуги, сделают скидку в 30%

Предоставление государственных услуг из-за сбоя в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции будет приостановлено до конца дня. Об этом 18 декабря сообщили в «МВД Медиа».



В частности, сегодня не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Как уточнили в ведомстве, административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, при этом выполняются. В настоящий момент последствия технического сбоя продолжают устранятся, однако о причинах произошедшего не сообщается.

