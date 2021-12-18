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Прибрежные районы Петербурга окутал туман

Приморский район Петербурга днем 18 декабря охватил туман. Пелена снова скрыла «Лахта Центр».

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Видимость ухудшилась в районе береговой линии вдоль Финского залива.

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В центре города видимость также немного снижена.

Автор фото Мария Савченко / «Фонтанка.ру»
Автор фото Мария Савченко / «Фонтанка.ру»
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Плотный туман, как писала «Фонтанка», в городе был и в четверг. По данным метеорологов, видимость тогда не превышала 500 метров.

Сегодня Петербург находится под влиянием тёплого сектора очередного североатлантического циклона, который немецкие метеорологи назвали «Нео». Он обеспечивают облачную погоду и мокрый снег. Завтра в городе и области, напомним, ожидается ухудшение погодных условий. Во вторник в Ленобласти может похолодать до минус 26 градусов.

Автор фото Мария Савченко / «Фонтанка.ру»
Автор фото Мария Савченко / «Фонтанка.ру»

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