Прибрежные районы Петербурга окутал туман

В центре города видимость также немного снижена.

Плотный туман, как писала «Фонтанка», в городе был и в четверг. По данным метеорологов, видимость тогда не превышала 500 метров.

Сегодня Петербург находится под влиянием тёплого сектора очередного североатлантического циклона, который немецкие метеорологи назвали «Нео». Он обеспечивают облачную погоду и мокрый снег. Завтра в городе и области, напомним, ожидается ухудшение погодных условий. Во вторник в Ленобласти может похолодать до минус 26 градусов.