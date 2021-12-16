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"Омикрон" в Петербурге

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Петербург окутал густой туман. Посмотрите, как молочная дымка «поглощает» горожан

Прибрежные и другие районы Петербурга оказались во власти густого тумана. Молочная дымка «поглощает» дома, людей и животных.

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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Корреспондент «Фонтанки» прошелся по тропам парка 300-летия города и показал знакомые места с опущенной на них белесой пеленой.

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Сегодня, 16 декабря, в Петербурге был туман с видимостью 500 метров и менее. Местным жителям посоветовали не садиться за руль и быть осторожными.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
10 баллов из 10 город проголосует пробками.
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