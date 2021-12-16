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МЧС предупреждает: ночной туман задержится в Петербурге

Туманное утро и зимний дождь ждут горожан в четверг, 16 декабря, в Петербурге. Водителей просят не гонять, а лучше вообще не ездить.

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Как сообщает городское МЧС со ссылкой на синоптиков, ухудшения погодных условий стоит ждать в ближайшие 1–3 часа. Петербуржцам обещают пелену с видимостью 500 метров и менее, особенно осторожными стоит быть в прибрежных районах.

Первая рекомендация от ведомства о вождении в туманную погоду — отложить дела и не ездить. Тем, у кого нет возможности скорректировать график, напоминают о «золотом» правиле: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Накануне горожан предупреждали о тумане в промежутке с двух часов ночи до пяти часов утра четверга.

Фото:
Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Комментарии (2)

Alex000
"показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости"

Тут бы неплохо единицы измерения уточнять, а то видимость на 30 км в городе вообще редкость.
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