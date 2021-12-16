МЧС предупреждает: ночной туман задержится в Петербурге

Как сообщает городское МЧС со ссылкой на синоптиков, ухудшения погодных условий стоит ждать в ближайшие 1–3 часа. Петербуржцам обещают пелену с видимостью 500 метров и менее, особенно осторожными стоит быть в прибрежных районах.



Первая рекомендация от ведомства о вождении в туманную погоду — отложить дела и не ездить. Тем, у кого нет возможности скорректировать график, напоминают о «золотом» правиле: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

