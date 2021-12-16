Накануне из-за тумана, который прогнозировали с 19 часов 15 декабря до 6 часов 16 декабря, в Петербурге уже объявляли «желтый» уровень опасности. Особенно осторожными советовали быть водителям.
На Петербург надвигается пелена. Горожан предупреждают о туманном четверге
Ночью или рано утром — в промежутке с двух до пяти часов 16 декабря — Петербург окутает туман. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, видимость в городе местами будет около 500 метров и менее.
Накануне из-за тумана, который прогнозировали с 19 часов 15 декабря до 6 часов 16 декабря, в Петербурге уже объявляли «желтый» уровень опасности. Особенно осторожными советовали быть водителям.