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«Нео» в Петербурге. Это означает, что до похолодания ещё есть время

Ближайшие два дня в Северной столице, по прогнозам синоптиков, будут тёплыми; мороз придёт только в понедельник. Такую погоду обеспечивает очередной циклон.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря в городе ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха с ночных минус 1–3 градусов днём вырастет до 0 — плюс 2. На дорогах гололедица.

Петербург находится под влиянием тёплого сектора очередного североатлантического циклона, который немецкие метеорологи назвали «Нео», объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «В такой ситуации погода будет облачной, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди, возможна гололедица, — отмечает он. — Атмосферное давление будет активно падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы».

В воскресенье, по данным СЗ УГМС, будет на пару градусов холоднее. А вот в понедельник придёт мороз, пока небольшой.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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