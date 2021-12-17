Песков рассказал, смотрит ли Путин тик-токи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, смотрит ли Владимир Путин тик-токи. Речь об этом зашла в интервью, которое 17 декабря транслировал телеканал RTVI.



На вопрос, видел ли Путин хотя бы один тик-ток, Песков ответил: «Надеюсь, что нет» и засмеялся. Также он отметил, что любит Telegram-канал «Усы Пескова» — там «есть очень хороший, злой, но элегантный юмор». Обычно же пресс-секретарь президента читает в Telegram каналы агентств.



В этом же интервью Песков заявил, что в России нельзя шутить над святыми для народа вещами — например, Великой отечественной войной и религией. Также он отметил, что на Западе желают видеть другого российского президента, который разрешит гей-парады и будет «разбазаривать территории».

