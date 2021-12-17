FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Песков рассказал, смотрит ли Путин тик-токи

6
Печать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, смотрит ли Владимир Путин тик-токи. Речь об этом зашла в интервью, которое 17 декабря транслировал телеканал RTVI.

На вопрос, видел ли Путин хотя бы один тик-ток, Песков ответил: «Надеюсь, что нет» и засмеялся. Также он отметил, что любит Telegram-канал «Усы Пескова» — там «есть очень хороший, злой, но элегантный юмор». Обычно же пресс-секретарь президента читает в Telegram каналы агентств.

В этом же интервью Песков заявил, что в России нельзя шутить над святыми для народа вещами — например, Великой отечественной войной и религией. Также он отметил, что на Западе желают видеть другого российского президента, который разрешит гей-парады и будет «разбазаривать территории».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Батарейкин
А умеет ли он пользоваться канпутиром и сможет ли зайти в Инет?
Денеб
- Ешь ананасы, рябчиков жуй,
- День твой последний приходит, буржуй.

Стихотворение Владимира Маяковского, написанное в 1917 году.
Михаил Петров-Водкин
Ему Лиза Кривоногих и Дима Кабаев эти тиктоки пересказывают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний