«Теперь ты будешь меньше пить?» Последствия роста ключевой ставки более чем предсказуемы

Решение поднять ключевую ставку до 8,5% сделано на фоне экономических катаклизмов в Турции, которые подробно описываются в СМИ. Там при резком падении национальной валюты и при инфляции в 30% власти ставку, наоборот, снижают. Рефрен: «Вы что, хотите, как в Турции?» — проходит красной нитью по информационным госканалам, объясняющим сегодняшние действия Центробанка РФ.

Картинка там и правда неприглядная. Разорившийся малый бизнес, не способный пополнять оборотные средства, стремительно худеющие кошельки простых турок, пустые полки и архетипичные очереди за самым необходимым. Где-то мы это все уже видели. И недовольных монетарной политикой Эльвиры Набиуллиной легко и просто винить в том, что они тянут Россию назад, в 1990-е.



Есть одно «но». Дело в том, что ЦБ РФ начал поднимать ставку еще в марте. Чтобы удержать инфляцию в пределах целевых 4% годовых. С тех пор ставка выросла вдвое, а инфляция как раз вдвое превысила цель — 8,1%. Причем важно — официальная инфляция. А потребительские ощущения жителей страны, которые также замеряются макроэкономистами, уже давно выражаются в двузначном росте цен.

У людей с гуманитарным образованием напрашивается вопрос: работает ли выбранная стратегия властей по обузданию инфляции? А многочисленные аналитики обращают внимание на то, как Кремль, словно заправский диджей, раскручивает одной рукой диск инфляции по часовой стрелке, а другой рукой — против.

Весь прошлый сумасшедший год Центробанк упорно держал исторически низкую ставку в 4,25%, при том что инфляционных факторов в стране было хоть отбавляй. В первую очередь, конечно, падение рубля. Причиной называлось стремление накачать экономику деньгами для стимулирования роста экономики. Который, к слову, все равно в итоге оказался отрицательным. В этом году ВВП относительно прошлогодней низкой базы, слава богу, растет. Но сверху ему стучат повышенной ставкой. То есть мы что, выходит, наоборот, теперь пытаемся снизить объем денег в экономике, чтобы что?.. Замедлить ее? А зачем мы тогда вбрасываем в нее сотни миллиардов в виде дотаций и субсидий стремительно беднеющему населению?



Гигантский прирост денежной массы в стране обеспечивался не только печатным станком и госзаймами. Торговое сальдо только по итогам 9 месяцев сложилось в районе 100 млрд долл. в нашу пользу. То есть почти не дешевеющих долларов в России появилось на 7 триллионов с лишним. При этом чиновники продолжают занимать: ставки бескупонной доходности выпускаемых государством облигаций — по трехлетним бумагам — 8,78%. То есть монетарные власти занимают (в основном у западных кредиторов) под процент, превышающий инфляцию (а иначе кто ж их купит). Ну а частный сектор, естественно, занимает еще дороже. А с ростом ключевой ставки деньги для бизнеса станут совсем дорогими.

Говоря о повышающейся кредитной нагрузке на бизнес, только самый беспечный наблюдатель не задастся вопросом: кто же будет выплачивать дорожающие долги предпринимателей? Ответ, конечно, очевиден.

Продовольственная инфляция в стране — только по данным ЦБ — составила более 11%. Цены на стройматериалы в 2021 году — только официально! — выросли на 19,5%. Стоимость легковых автомобилей с начала года выросла на 23%. А в Петербурге, к примеру, рост цен на квартиры за 11 месяцев этого года в среднем составил 28,5%. Совсем не похоже на Турцию, да? Слава богу ведь, что у нас ЦБ принимает энергичные меры по сдерживанию цен.



Денис Лебедев

