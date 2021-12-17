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«Теперь ты будешь меньше пить?» Последствия роста ключевой ставки более чем предсказуемы

Центробанк прогнозируемо поднял ключевую ставку до уровня 2017 года. Несколько лет экономического роста будто вычеркнуты из нашей жизни. На алтарь борьбы с инфляцией бросается покупательная способность, за которую мы вроде бы как раз отчаянно боремся.

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Решение поднять ключевую ставку до 8,5% сделано на фоне экономических катаклизмов в Турции, которые подробно описываются в СМИ. Там при резком падении национальной валюты и при инфляции в 30% власти ставку, наоборот, снижают. Рефрен: «Вы что, хотите, как в Турции?» — проходит красной нитью по информационным госканалам, объясняющим сегодняшние действия Центробанка РФ.

Картинка там и правда неприглядная. Разорившийся малый бизнес, не способный пополнять оборотные средства, стремительно худеющие кошельки простых турок, пустые полки и архетипичные очереди за самым необходимым. Где-то мы это все уже видели. И недовольных монетарной политикой Эльвиры Набиуллиной легко и просто винить в том, что они тянут Россию назад, в 1990-е.

Есть одно «но». Дело в том, что ЦБ РФ начал поднимать ставку еще в марте. Чтобы удержать инфляцию в пределах целевых 4% годовых. С тех пор ставка выросла вдвое, а инфляция как раз вдвое превысила цель — 8,1%. Причем важно — официальная инфляция. А потребительские ощущения жителей страны, которые также замеряются макроэкономистами, уже давно выражаются в двузначном росте цен.

У людей с гуманитарным образованием напрашивается вопрос: работает ли выбранная стратегия властей по обузданию инфляции? А многочисленные аналитики обращают внимание на то, как Кремль, словно заправский диджей, раскручивает одной рукой диск инфляции по часовой стрелке, а другой рукой — против.

Весь прошлый сумасшедший год Центробанк упорно держал исторически низкую ставку в 4,25%, при том что инфляционных факторов в стране было хоть отбавляй. В первую очередь, конечно, падение рубля. Причиной называлось стремление накачать экономику деньгами для стимулирования роста экономики. Который, к слову, все равно в итоге оказался отрицательным. В этом году ВВП относительно прошлогодней низкой базы, слава богу, растет. Но сверху ему стучат повышенной ставкой. То есть мы что, выходит, наоборот, теперь пытаемся снизить объем денег в экономике, чтобы что?.. Замедлить ее? А зачем мы тогда вбрасываем в нее сотни миллиардов в виде дотаций и субсидий стремительно беднеющему населению?

Гигантский прирост денежной массы в стране обеспечивался не только печатным станком и госзаймами. Торговое сальдо только по итогам 9 месяцев сложилось в районе 100 млрд долл. в нашу пользу. То есть почти не дешевеющих долларов в России появилось на 7 триллионов с лишним. При этом чиновники продолжают занимать: ставки бескупонной доходности выпускаемых государством облигаций — по трехлетним бумагам — 8,78%. То есть монетарные власти занимают (в основном у западных кредиторов) под процент, превышающий инфляцию (а иначе кто ж их купит). Ну а частный сектор, естественно, занимает еще дороже. А с ростом ключевой ставки деньги для бизнеса станут совсем дорогими.

Говоря о повышающейся кредитной нагрузке на бизнес, только самый беспечный наблюдатель не задастся вопросом: кто же будет выплачивать дорожающие долги предпринимателей? Ответ, конечно, очевиден.

Продовольственная инфляция в стране — только по данным ЦБ — составила более 11%. Цены на стройматериалы в 2021 году — только официально! — выросли на 19,5%. Стоимость легковых автомобилей с начала года выросла на 23%. А в Петербурге, к примеру, рост цен на квартиры за 11 месяцев этого года в среднем составил 28,5%. Совсем не похоже на Турцию, да? Слава богу ведь, что у нас ЦБ принимает энергичные меры по сдерживанию цен.

Денис Лебедев

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