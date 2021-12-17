Ходить в кино по «Пушкинской карте» можно будет с февраля. Но не на все деньги

«Уже с февраля 2022 года, техническая готовность за два месяца будет обеспечена полностью, ребята получат возможность оплачивать [билеты на фильмы российского производства] частью средств из «Пушкинской карты», это до 2 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова Мишустина.

О возможности покупать билеты в кино по «Пушкинской карте» 17 февраля договорились глава правительства Михаил Мишустин и члены Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, — сообщает ТАСС . Правда, посмотреть разрешат только российские фильмы, и при этом на кино можно будет потратить не все «пушкинские» деньги.

Еще в ноябре президент предложил распространить программу «Пушкинская карта» на отечественный кинематограф.



Этот шаг может помочь кинотеатрам справиться с убытками, которые повлекли антиковидные ограничения. Сегодня в 77 регионах страны для входа в кинотеатр нужен QR-код. Заполняемость кинозалов в большинстве регионов не может превышать 50 %. А в Петербурге кинотеатры могут работать только до 23 часов, при этом в одном кинозале без согласования не может находиться более 40 человек.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что кинотеатры обратились к властям с просьбой ослабить антиковидные ограничения, которые становятся «всё более избыточными» и «дублируют друг друга». Из-за этого, по мнению представителей бизнеса, в обществе копится раздражение, а кинопрокатная индустрия продолжает нести колоссальные материальные потери.



За 3 месяца со старта программы обладателями «Пушкинской карты» стали 3,2 миллиона человек. Примерно на 1 млрд рублей реализовано билетов на спектакли, выставки, концерты. Активнее всего картами пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Среди организаций Санкт-Петербурга больше всего покупали билеты в Мариинский театр и Эрмитаж. С 1 января на карту будет зачисляться по 5 тысяч рублей. Сейчас номинал карты — 3 тысячи рублей.

