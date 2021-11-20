Кинотеатры обратились к властям с просьбой ослабить антиковидные меры

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к властям с предложением смягчить ограничения для кинозалов. Об этом «Фонтанке» 19 ноября рассказал глава АВК Олег Березин. Сейчас, считают в ассоциации, с каждым новым ограничением меры предосторожности становятся «всё более избыточными» и «дублируют друг друга». Из-за этого, по мнению представителей бизнеса, в обществе копится раздражение, а кинопрокатная индустрия продолжает нести колоссальные материальные потери.

Сегодня в 77 регионах страны для входа в кинотеатр нужен QR-код. Но это не единственное условие для тех, кто хочет посмотреть кино на большом экране. Заполняемость кинозалов в большинстве регионов не может превышать 50 %. А в Петербурге в одном кинозале без согласования не может находиться более 40 человек.



Ассоциация направила письмо зампреду правительства по социальной политике Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В обращении к властям владельцы кинотеатров предлагают отменить дополнительные ограничения для тех кинотеатров, где требуется предъявление QR-кода.

«Сейчас мы наблюдаем парад разнообразных региональных ограничений для кинотеатров, каждый губернатор вводит свои правила, кто во что горазд: где-то можно заполнять зал наполовину, где-то заполняемость надо согласовывать с комитетом по культуре — у нас там что, санитарные врачи сидят? В Петербурге кинотеатры могут работать только до 23 часов. Это значит, что последний сеанс может начаться максимум в 21», — возмущен Олег Березин.

Глава АВК уверен, что множественные ограничения, вводимые по разным параметрам, негативно влияют на настроения в обществе, ведут к снижению доверия к власти и тормозят восстановление индустрии.

«Должен быть какой-то положительный посыл для зрителей, а то большинство из них вообще думают, что кинотеатры сейчас не работают, — сказал Олег Березин «Фонтанке». — Все знают, что в транспорте и в магазинах продолжает ежедневно собираться большое скопление людей, а при этом кинотеатры и фитнес избраны для таких, даже не декларативных, а «декоративных» решений. Эти запретны неадекватны, и люди чувствуют себя в западне ограничений — вместо того, чтобы пойти в кино и получить хоть какую-то позитивную разрядку».

