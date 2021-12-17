Noize MC выпустил полную версию альбома «Выход в город» и новый клип

Рэп-исполнитель Noize MC 17 декабря представил в сети полную версию альбома «Выход в город». Первая часть пластинки из 10 треков, вышла 19 ноября, и Юрий Дудь назвал этот релиз «сильнейшим и важнейшим высказыванием».



В дополненной версии альбома — 20 треков, в том числе трибьют на песню Егора Летова «Все как у людей» и совместная композиция «Вереница» с одноименной фолк-группой. В текстовом сопровождении к альбому Noize MC рассказал, что все композиции вдохновлены идеей свободы.

«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из «Октябрьской»-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома. Практически каждая песня здесь так или иначе обыгрывает этот мотив», — пояснил исполнитель.

