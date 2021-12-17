В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после аварии на «Листвяжной»

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.



Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.



Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.