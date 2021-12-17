В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после аварии на «Листвяжной»

Власти Кемеровской области отменили режим ЧС, введенный после аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Указ губернатора Сергея Цивилева опубликован 17 декабря на сайте правительства региона.
«В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО «Шахта «Листвяжная» отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сказано в документе.
Ранее о причинах аварии на «Листвяжной» рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, трагедии можно было избежать в случае железной производственной дисциплины и постоянного честного мониторинга концентрации метана.