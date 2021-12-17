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В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после аварии на «Листвяжной»

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Власти Кемеровской области отменили режим ЧС, введенный после аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Указ губернатора Сергея Цивилева опубликован 17 декабря на сайте правительства региона.

«В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО «Шахта «Листвяжная» отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сказано в документе.

Ранее о причинах аварии на «Листвяжной» рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, трагедии можно было избежать в случае железной производственной дисциплины и постоянного честного мониторинга концентрации метана.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

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