Родители заявили о падении глыбы льда на дочь-подростка в Петербурге. Коммунальщиков спасло видео

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в Петроградском районе в четверг проверяли информацию о новой жертве нерасчищенных крыш — 14-летней девочке. Скорая забрала её из квартиры и доставила на осмотр в больницу. Медики услышали о рухнувшей сверху глыбе льда, зафиксировали адрес: Большая Зеленина, 1/44, оповестили полицию. Травм, которые бы требовали госпитализации, на подростке не оказалось.



Дом 1 по Большой Зелениной обслуживает ЖКС №2 Петроградского района. Он попадает в поле зрения уличной камеры. На записи нашли школьницу, но не глыбу льда.