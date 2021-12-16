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Родители заявили о падении глыбы льда на дочь-подростка в Петербурге. Коммунальщиков спасло видео

Запись с уличной камеры реабилитировала работников жилкомсервиса в Петроградском районе Петербурга после того, как к медикам обратилась 14-летняя девочка с рассказом о рухнувшем с крыши льде.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в Петроградском районе в четверг проверяли информацию о новой жертве нерасчищенных крыш — 14-летней девочке. Скорая забрала её из квартиры и доставила на осмотр в больницу. Медики услышали о рухнувшей сверху глыбе льда, зафиксировали адрес: Большая Зеленина, 1/44, оповестили полицию. Травм, которые бы требовали госпитализации, на подростке не оказалось.

Дом 1 по Большой Зелениной обслуживает ЖКС №2 Петроградского района. Он попадает в поле зрения уличной камеры. На записи нашли школьницу, но не глыбу льда.

«Фонтанка.ру»

Видео снега, который разбивается об карниз и падает так, что проходившая в этот момент девочка не оборачивается, продемонстрировали родителям. Те подписали отказ от претензий к жилищникам.

14 декабря в травмпункт обращался 10-летний мальчик с травмой плеча. Он уверял, что наледь упала на него накануне во время прогулки в районе дома 75 по Большому проспекту Петроградской стороны.

С приходом оттепели в Петербурге продолжает расти число пострадавших от падающего с крыши льда. Среди них женщина, которую в реанимацию отправила наледь, рухнувшая с дома на набережной Мойки. «Фонтанка» рассказывает, как найти виновного за падающие сосульки и скользкие тротуары.

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Комментарии (16)

baffi
Что значит «подписали отказ от претензий», а если бы видео не было, они бы семейным вымогательством занялись? У нас как-то в привычку вошло заявления делать, забывая, что у этого процесса вторая сторона есть, клевета называется. Помимо материальных потерь, можно еще и на учет встать, как неблагополучная семья внезапно. Чтобы дети не учились подлости у родителей.
Пы. сы. Я простой графоман, у меня родственников в коммунальщиках нет.
Nafanka
Видео снега, который разбивается об карниз и падает так, что проходившая в этот момент девочка не оборачивается, продемонстрировали родителям. Те подписали отказ от претензий к жилищникам.

14 декабря в травмпункт обращался 10-летний мальчик с травмой плеча. Он уверял, что наледь упала на него накануне во время прогулки в районе дома 75 по Большому проспекту Петроградской стороны.
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Смотрю родители вообще оборзели со своими личинками - по методу автоподставщиков уже по всему городу "работают"! Когда ЖКС и прочие будут иски подавать за враньё, клевету, попытки незаконного обогащения и мошенничество?! Кто должен подавать в суд на родителей на взыскание денег по ОМС на осмотр ребёнка-симулянта в больнице и отвлечение на липовый вызов полиции?! Куда смотрит опека? Такая " фефочка" прокувыркается с курьером из "ближнего", а скажет, что её изнасиловал физрук/ трудовик/ сосед по лестнице?! Где посадки хитро-деланных?!
sady70
Хорошо что человеческий ребёнок вне опасности. Плохо то, что все накинулись на родителей а не на людей которые не несут ответственности за своё бездействие. какую никакую з.п. получают, с наших взносов. бросать монетки в фонтан - более осмысленный поступок.
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