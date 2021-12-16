Родители заявили о падении глыбы льда на дочь-подростка в Петербурге. Коммунальщиков спасло видео

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в Петроградском районе в четверг проверяли информацию о новой жертве нерасчищенных крыш — 14-летней девочке. Скорая забрала её из квартиры и доставила на осмотр в больницу. Медики услышали о рухнувшей сверху глыбе льда, зафиксировали адрес: Большая Зеленина, 1/44, оповестили полицию. Травм, которые бы требовали госпитализации, на подростке не оказалось.
Дом 1 по Большой Зелениной обслуживает ЖКС №2 Петроградского района. Он попадает в поле зрения уличной камеры. На записи нашли школьницу, но не глыбу льда.
«Фонтанка.ру»
Видео снега, который разбивается об карниз и падает так, что проходившая в этот момент девочка не оборачивается, продемонстрировали родителям. Те подписали отказ от претензий к жилищникам.
14 декабря в травмпункт обращался 10-летний мальчик с травмой плеча. Он уверял, что наледь упала на него накануне во время прогулки в районе дома 75 по Большому проспекту Петроградской стороны.