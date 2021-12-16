«Суд и прокурор, они для чего?» Миллионы погибшего в авиакатастрофе петербургского бизнесмена процессуально погрязли

Четвёртый раз суды будут решать вопрос о том, законно ли в качестве подозреваемых привлечены экс-чиновник, строитель КАД Николай Горшнев и бизнесмен Андрей Андреев. Сейчас следствие считает их причастным к фальсификации договора займа и поручительства. Исходя из этих документов, незадолго до своей смерти в авиакатастрофе крупный подрядчик РЖД и миллионер Артём Васильев взял у Андреева в долг три миллиона евро, а Горшнев поручился за его платежеспособность.

Васильев умер в 2014 году, иск Андреева к наследникам — пять детей и мать погибшего — рассматривался ещё примерно через два года. Его отклонили в первой инстанции, но признали обоснованным во второй. Ещё полтора года хождений по отделам полиции и кабинетам следственного комитета — и семье погибшего удалось добиться возбуждения дела по статье о мошенничестве. Ещё один суд признал уголовное преследование Андреева и Горшнева незаконным, апелляционная инстанция решение поддержала.



Следком не остановился и возбудил новое дело, по уже другой статье. Постановление снова было обжаловано, на этот раз безуспешно. Горсуд 16 декабря рассматривал очередную апелляцию.

Адвокат Андреева Константин Цквитария на заседании не отрицал — фальсификация есть, только следствие не замечает бревна в своём же глазу. К примеру, для того чтобы «пробить» биллинг Васильева, в материалах дела появился документ, согласно которому бизнесмена через семь лет после его смерти подозревали в госизмене. Такая же проверка была в отношении Горшнева.

Госизмены в деятельности обоих не нашли, но данные биллинга однозначны — Васильева рядом с Горшневым в период якобы подписания долговой расписки не было, бизнесмен лечился в карельской клинике. Его нахождение неподалёку от Петрозаводска подтвердили служащие медучреждения, аэродрома, куда Васильев прилетел на личном вертолете, и несколько друзей, с которыми он там проводил время. В связи с этими вновь открывшимися обстоятельствами вскоре пройдёт ещё одно заседание — родственники Васильева просят отменить решение об удовлетворении гражданского иска Андреева трёхлетней давности.

