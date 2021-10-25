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Наследство петербургского мультимиллионера Васильева снова под статьей. В фальсификациях подозревают бывшего смольнинского чиновника

По делу о подделке подписи на договоре займа трех миллионов евро привлечен строитель КАД

Следком возбудил, а суд признал законным дело в отношении бывшего петербургского чиновника Николая Горшнева и предпринимателя Андрея Андреева. Их преследуют за подделку договора займа на три миллиона евро.

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История с наследством мультимиллионера Артема Васильева не закончилась и через 7 лет после его гибели в авиакатастрофе под Петербургом. Васильев управлял компанией СУ-310, строил мосты и переходы для РЖД, увлекался авиацией, в наследственную массу попали деньги, квартиры, коммерческие помещения и несколько земельных участков.

Претендент на миллионы и недвижимость погибшего через суд сумел доказать, что бизнесмен незадолго до смерти взял у Андреева в долг три миллиона евро. За платежеспособность своего знакомого поручился Горшнев, бывший замглавы дирекции транспортного строительства, который отвечал за возведение КАД. Решение суд принял на основе договора с подписью Васильева одной буквой.

Наследство примерно в 300 миллионов рублей делили пятеро детей и мать Васильева. После решения суда в пользу Андреева почти все они отдали свои доли истцу. Пороги прокуратуры, полиции и следкома обивала бывшая супруга миллионера и мать двоих наследников Анна. И небезуспешно. Очередная экспертиза подписи выявила подделку, а затем вскрылась и очевидная невозможность для Васильева статуса должника. 2 апреля 2014 года, когда якобы был подписан договор займа, бизнесмен проходил лечение в карельской клинике в компании еще троих небезызвестных в строительном бизнесе друзей.

Все это послужило достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве. Горшнева и Андреева задержали и даже пытались арестовать, но суды по-прежнему оказывались на стороне экс-чиновника и его знакомого. Вплоть до того, что весной этого года суд признал незаконным возбуждение дела, апелляционная инстанция с решением согласилась.

Несколько обращений к Бастрыкину от имени детей погибшего добавили упорства и следствию. В конце лета дело возбудили снова, на этот раз по статье о фальсификации доказательств. В материалах протоколы опросов друзей Васильева, с которыми он проводил время в Карелии, сотрудников аэропорта, в который бизнесмен прилетел на своем вертолете, представителей самой клиники. Одновременно с Васильевым там находились не только его знакомые, но и, например, супруга одного из сенаторов Совфеда. Есть в материалах и данные биллинга, которые подтверждают, что бизнесмен прилетел в Карелию в конце марта 2014-го и не уезжал до 4 апреля. С Горшневым и Андреевым он никогда не созванивался.

Адвокаты подозреваемых снова пытались убедить суд в том, что дело возбуждено незаконно, но на этот раз не преуспели. По состоянию на 25 октября решение обжаловано не было.

Андреев и связанные с ним организации минимум с 2011 года претендовали на имущество различных компаний в Петербурге.

Компания «КаррераИнвест» заключила кредитный договор с банком «Таврический», заложив под него помещение автосалона Porsche на Школьной улице. Как было установлено Приморским районным судом, права требования по этому договору отошли Андрееву, он же стал залогодержателем. По иску Андреева почти на 400 млн рублей суд обратил взыскание на автосалон и землю под ним. Претендовал на эти же помещения в Арбитражном суде «Таврический», разбирательства закончились в пользу банка. Бизнес Андрея Смецкого и бывшего вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Кирина ушел с молотка.

Уже ликвидированное, но раньше возглавляемое Андреевым ООО «Апекс СПб» по делу о банкротстве компании «Санкорд» предлагало заплатить за учредителей кредиторам, но в отведенный срок денег так никто и не увидел, там тоже шла речь о залоговом имуществе. Еще одна компания Андреева, на этот раз действующая, в 2011 году спорила за помещения на Луначарского, 72. «Интерстройгрупп» считала, что им принадлежат почти 200 «квадратов» в бывшем общежитии, а Внедренческое научно-производственное предприятие «Виктор» — что квартира выбыла из собственности помимо их воли. Договорились миром — «Виктор» отказался от притязаний на помещение взамен на 6 млн рублей.

В 2017 году долю в уставном капитале компании «Маяк» приобрела компания «Май». Еще через год с ООО «Маяк» за долг, который вместе со штрафами и процентами потянул на 13 млн долларов США, спорила компания Blaton Management. В процессе правопреемником по иску стал Андреев. Еще через год он вошел в состав соучредителей «Мая» с долей стоимостью в 126 млн рублей.

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