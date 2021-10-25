Наследство петербургского мультимиллионера Васильева снова под статьей. В фальсификациях подозревают бывшего смольнинского чиновника

Претендент на миллионы и недвижимость погибшего через суд сумел доказать, что бизнесмен незадолго до смерти взял у Андреева в долг три миллиона евро. За платежеспособность своего знакомого поручился Горшнев, бывший замглавы дирекции транспортного строительства, который отвечал за возведение КАД. Решение суд принял на основе договора с подписью Васильева одной буквой.

История с наследством мультимиллионера Артема Васильева не закончилась и через 7 лет после его гибели в авиакатастрофе под Петербургом. Васильев управлял компанией СУ-310, строил мосты и переходы для РЖД, увлекался авиацией, в наследственную массу попали деньги, квартиры, коммерческие помещения и несколько земельных участков.

Наследство примерно в 300 миллионов рублей делили пятеро детей и мать Васильева. После решения суда в пользу Андреева почти все они отдали свои доли истцу. Пороги прокуратуры, полиции и следкома обивала бывшая супруга миллионера и мать двоих наследников Анна. И небезуспешно. Очередная экспертиза подписи выявила подделку, а затем вскрылась и очевидная невозможность для Васильева статуса должника. 2 апреля 2014 года, когда якобы был подписан договор займа, бизнесмен проходил лечение в карельской клинике в компании еще троих небезызвестных в строительном бизнесе друзей.



Все это послужило достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве. Горшнева и Андреева задержали и даже пытались арестовать, но суды по-прежнему оказывались на стороне экс-чиновника и его знакомого. Вплоть до того, что весной этого года суд признал незаконным возбуждение дела, апелляционная инстанция с решением согласилась.



Несколько обращений к Бастрыкину от имени детей погибшего добавили упорства и следствию. В конце лета дело возбудили снова, на этот раз по статье о фальсификации доказательств. В материалах протоколы опросов друзей Васильева, с которыми он проводил время в Карелии, сотрудников аэропорта, в который бизнесмен прилетел на своем вертолете, представителей самой клиники. Одновременно с Васильевым там находились не только его знакомые, но и, например, супруга одного из сенаторов Совфеда. Есть в материалах и данные биллинга, которые подтверждают, что бизнесмен прилетел в Карелию в конце марта 2014-го и не уезжал до 4 апреля. С Горшневым и Андреевым он никогда не созванивался.

