Экс-чиновник Смольного освобожден от уголовного преследования. В суде не разглядели состав Бастрыкина

По информации «Фонтанки», заседание по жалобе Андреева состоялось в Выборгском районном суде 2 апреля. Для принятия решения судье Марии Зарицкой понадобилось несколько часов. Бизнесмен не был согласен со статусом обвиняемого — следователь СК из Выборгского района счел, что он и экс-чиновник, строитель КАД Николай Горшнев, подделали подпись покойного миллионера Васильева и с липовым договором займа на 3 миллиона евро пошли в суд отбирать у погибшего наследство.
Жалоба была подана в январе, на тот момент дело состояло из множества заявлений бывшей жены Васильева и новой почерковедческой экспертизы подписи, которая однозначно говорила о подделке. Как ранее писала «Фонтанка», сейчас известно, что в день, когда Васильев якобы забирал у Андреева деньги, на самом деле он был за 500 км от Петербурга и в частной клинике поправлял здоровье.
В обоснование того, что повода считать Андреева мошенником она не видит, судья Зарицкая сослалась на несколько моментов — Васильевой неоднократно отказывали в возбуждении дела по ее заявлениям, в материалах есть обращение и от отца экс-супруги бизнесмена, но не ясно какое по нему было принято решение. Нет в деле и сведений о том, что были запрошены материалы гражданского дела — остается непонятным, почему было принято решение провести повторную экспертизу подписи. Чтобы отвергнуть преюдицию, не собрана совокупность доказательств. Таким образом, и все процессуальные действия, проведенные в процессе расследования этого уголовного дела, на сегодня считаются неправомерными.
Напомним, что после того, как уголовное дело не возбуждали более 16 месяцев, дети бизнесмена записали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину и вскоре после его публикации, в ноябре 2020 года, Горшнев и Андреев стали подозреваемыми. Их задержали в марте 2021 года, следствие вышло на арест с поддержкой прокурора, но судья того же Выборгского районного суда Анна Пронина отказала.
Вряд ли стороны успокоятся после судебного решения об отмене возбуждения уголовного дела. Вероятней всего, будет обжалование и продолжение спора.