Экс-чиновник Смольного освобожден от уголовного преследования. В суде не разглядели состав Бастрыкина

По информации «Фонтанки», заседание по жалобе Андреева состоялось в Выборгском районном суде 2 апреля. Для принятия решения судье Марии Зарицкой понадобилось несколько часов. Бизнесмен не был согласен со статусом обвиняемого — следователь СК из Выборгского района счел, что он и экс-чиновник, строитель КАД Николай Горшнев, подделали подпись покойного миллионера Васильева и с липовым договором займа на 3 миллиона евро пошли в суд отбирать у погибшего наследство.



Жалоба была подана в январе, на тот момент дело состояло из множества заявлений бывшей жены Васильева и новой почерковедческой экспертизы подписи, которая однозначно говорила о подделке. Как ранее писала «Фонтанка», сейчас известно, что в день, когда Васильев якобы забирал у Андреева деньги, на самом деле он был за 500 км от Петербурга и в частной клинике поправлял здоровье.

