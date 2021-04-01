Не иначе как телепортировался. Бывшего чиновника Смольного обвинили в мошенничестве с наследством бизнесмена Васильева

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Легализация трех миллионов евро всего через одну букву и решение районного суда Петербурга стали уголовным делом. По версии следствия, эпатажный бизнесмен Артем Васильев, беря в Петербурге в долг набитый наличными чемодан, одновременно худел на карельском озере.

Бывшему чиновнику Николаю Горшневу и предпринимателю Андрею Андрееву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с наследством Васильева. СК уверен, что подпись на договоре займа поддельная. Это подтверждает не только экспертиза.



Артем Васильев разбился на вертолете в 2014 году. Через три года оказалось, что незадолго до гибели он якобы одолжил у Андрея Андреева три миллиона евро. В рублях на тот момент сумма почти соответствовала наследственной массе, которую между собой уже почти поделили пятеро детей и мать погибшего.

Выборгский районный суд Петербурга Андрееву в притязаниях на нажитое Васильевым поначалу отказал. Договор займа выглядел сомнительно. Подпись погибшего состояла из одной буквы. Андреев подтянул тяжелую артиллерию. Подлинность подписи подтвердила бабушка наследников, а роль поручителя по договору займа взял на себя экс-чиновник, строитель КАД Николай Горшнев. Жена, дети, коллеги погибшего Васильева утверждали, что никогда с Горшневым знакомы не были.

Наследственная масса перетекла к Андрееву, бывшая жена Васильева полтора года обивала пороги следствий и прокуратур. Но одних сомнений в подписи на одну букву недоставало.

Экс-супруга силилась вспомнить, где 2 апреля 2014 года — в день составленного в Петербурге договора займа — мог быть Васильев. Помог старый телефон бывшего секретаря бизнесмена. В то время, когда Васильев якобы получал три миллиона евро наличными, он как бы одновременно находился за 500 километров от города. 30 марта 2014-го он прилетел в Петрозаводск на своем вертолете, отправился в клинику на берегу Кончезера, заселился в одноместный номер и съехал через пять дней. 4 апреля из Карелии улетел его вертолет.



Восстановив и подтвердив хронологию отдыха, СК в марте 2021-го возбудил уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» и задержал Николая Горшнева и Андрея Андреева. В ходатайстве о заключении обвиняемых под стражу зампред по уголовным делам Выборгского районного суда Петербурга Анна Пронина отказала. Обвинение пыталось доказать, что Андреева на свободе оставлять опасно. Он или его представители приходили к квартире детей Васильева на Крестовском острове и настоятельно просили выселиться и якобы напоминали, что неожиданные неприятности могут случиться с каждым и внезапно.

Адвокат Андреева Константин Цквитария возражал — квартира после решения суда (о договоре займа) принадлежит обвиняемому, никаких угроз не было, он просто хотел заселиться. Да и сама законность возбуждения уголовного дела, по мнению Андреева, небесспорна.

Защита обвиняемого ссылалась на преюдицию — если спорный вопрос уже был предметом судебного разбирательства, то решение пересматриваться не должно. В схожих обстоятельствах, когда уголовный состав не устоял, потому что было решение по гражданскому делу, 10 лет назад разбирался Конституционный суд. Сама статья УПК была признана соответствующей главному закону страны, но истцам оставили шанс на возврат имущества — преюдиция не неопровержима.



Горшнева и Андреева отпустили под подписку. Потерпевшими по делу признаны двое детей бизнесмена, Иван и его несовершеннолетний брат. Эксперты МВД признали подпись Васильева на договоре займа поддельной. Но в их распоряжении были только копии. Оригинал после гражданских судов о наследственной массе исчез.

Адвокат Горшнева Эдуард Камоев от беседы с «Фонтанкой» воздержался, отметив, что по телефону подобные вопросы обсуждать не привык, а для личной встречи у него нет времени. Николай Горшнев оказался недоступен.

Позицию Андреева «Фонтанке» передал его адвокат: «Суды закончились в мою пользу. Две экспертизы проводились по оригиналам договора и расписки. Первая пришла к выводу, что подписи выполнил сам Васильев. Повторная в Минюсте дала заключение, что невозможно определить принадлежность подписи. Несмотря на это, спустя три года было незаконно возбуждено уголовное дело по заключению ЭКЦ ГУ МВД о том, что подпись под документом не принадлежит Васильеву. Исследование производилось по копиям, непонятно кем представленным. Учитывая, что категорический вывод невозможен ни при каких обстоятельствах, считаю, что правоохранительные органы действуют вопреки закону».

