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На 3-й Советской петербуржец получил ледяной удар с крыши собственного дома. Возбуждено дело

Следственный комитет увидел признаки небезопасных работ в содержании крыши шестиэтажки в центре Петербурга. Сорвавшаяся наледь отправила в больницу местного жителя.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, по факту падения льдины на 3-й Советской, 21/4, которое произошло три дня назад, 15 декабря возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Травмы получил 60-летний мужчина, проживающий в доме № 21/4. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы, закрытый перелом шейного и грудного отделов позвоночника. В той же больнице спасают 33-летнюю женщину, которая попала под наледь на улице Марата. 13 декабря медицинская помощь по той же причине понадобилась женщине 40 лет и мальчику 10 лет.

Дом № 21/4 по 3-й Советской построен в 1910 году, его обслуживает ЖКС № 3 Центрального района.

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Комментарии (3)

126745288
когда будут найдены ответственные?
Гоша Белградский
Как растёт благосостояние граждан. Собственный дом на 3 Советской...
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