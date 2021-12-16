На 3-й Советской петербуржец получил ледяной удар с крыши собственного дома. Возбуждено дело

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, по факту падения льдины на 3-й Советской, 21/4, которое произошло три дня назад, 15 декабря возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).



Травмы получил 60-летний мужчина, проживающий в доме № 21/4. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы, закрытый перелом шейного и грудного отделов позвоночника. В той же больнице спасают 33-летнюю женщину, которая попала под наледь на улице Марата. 13 декабря медицинская помощь по той же причине понадобилась женщине 40 лет и мальчику 10 лет.

