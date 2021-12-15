Суд арестовал еще четверых фигурантов дела об аварии на «Листвяжной». Двое говорили Путину, что готовы понести наказание

Алексеев, Якутов и Лобанов останутся под стражей до 25 января, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Федяева арестовали до 14 февраля — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Суд в Кемерове арестовал по делу о взрыве в шахте «Листвяжная» председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, а также главного инженера шахты Анатолия Лобанова. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В СК считают, что действия фигурантов могли привести к гибели 51 человека в шахте в Кемеровской области.



В начале декабря Федяев и Алексеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорили, что готовы понести ответственность за произошедшее. Глава государства раскритиковал отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.



Ранее обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают, суд заключил их под стражу.



Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Председатель СК Александр Бастрыкин 14 декабря встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» и пообещал, что следствие восстановит всю цепочку событий и его причины. Он отметил, что необходимо изучить роль собственников шахты.

