Памфилова: Мы готовились к роспуску петербургского избиркома

Как сообщила Памфилова на заседании ЦИКа 15 декабря, помимо уволенных петербургским парламентом Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой заявление об отставке также подала Марина Жданова.



«Они профессионалы, но надо ещё иметь совесть, чтобы в рамках закона делать то, что положено», — заявила Памфилова, комментируя их уход. По словам заместителя Памфиловой Николая Булаева, Петербург сделал первый шаг, «который приведёт нас к формированию состава петербургского избиркома в таком виде, что профессиональное начало будет превалировать, а клановость уйдёт в историю».

