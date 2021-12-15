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Памфилова: Мы готовились к роспуску петербургского избиркома

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что планировала запустить процедуру роспуска петербургского избиркома, если бы трое его членов не написали заявления об отставке.

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Как сообщила Памфилова на заседании ЦИКа 15 декабря, помимо уволенных петербургским парламентом Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой заявление об отставке также подала Марина Жданова.

«Они профессионалы, но надо ещё иметь совесть, чтобы в рамках закона делать то, что положено», — заявила Памфилова, комментируя их уход. По словам заместителя Памфиловой Николая Булаева, Петербург сделал первый шаг, «который приведёт нас к формированию состава петербургского избиркома в таком виде, что профессиональное начало будет превалировать, а клановость уйдёт в историю».

Отметим, что отправить в отставку петербургский избирком в ЦИКе грозились ещё год назад. Кроме того, на петербургские выборы Элла Памфилова жаловалась президенту Владимиру Путину. На прошлой неделе ЦИК завершил кампанию по выборам в Госдуму и получил возможность влиять на кадровую политику в нижестоящих избирательных комиссиях. По информации «Фонтанки», опасаясь роспуска, петербургский горизбирком уволил нескольких членов территориальных избирательных комиссий, а затем заявление об отставке написали и члены горизбиркома Алла Егорова, Марина Жданова и Дмитрий Краснянский.

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Комментарии (10)

Cashmare
совесть надо иметь, дааа, иначе ее поимеет кто-нибудь другой
abvgdpopa
Эллочка говорит про закон. вот это сюр
Dimitry Antonov
Да ладно, выборы прошли, небольшая рокировка состава ни на что не влияет, ушедших устроят на лучшие места, на их места придут такие же. Цирк, ничего более.
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