Памфилова: Мы готовились к роспуску петербургского избиркома

Как сообщила Памфилова на заседании ЦИКа 15 декабря, помимо уволенных петербургским парламентом Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой заявление об отставке также подала Марина Жданова.
«Они профессионалы, но надо ещё иметь совесть, чтобы в рамках закона делать то, что положено», — заявила Памфилова, комментируя их уход. По словам заместителя Памфиловой Николая Булаева, Петербург сделал первый шаг, «который приведёт нас к формированию состава петербургского избиркома в таком виде, что профессиональное начало будет превалировать, а клановость уйдёт в историю».
Отметим, что отправить в отставку петербургский избирком в ЦИКе грозились ещё год назад. Кроме того, на петербургские выборы Элла Памфилова жаловалась президенту Владимиру Путину. На прошлой неделе ЦИК завершил кампанию по выборам в Госдуму и получил возможность влиять на кадровую политику в нижестоящих избирательных комиссиях. По информации «Фонтанки», опасаясь роспуска, петербургский горизбирком уволил нескольких членов территориальных избирательных комиссий, а затем заявление об отставке написали и члены горизбиркома Алла Егорова, Марина Жданова и Дмитрий Краснянский.