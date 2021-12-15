Видео дня. В Петербурге уплыл динозавр

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Способ борьбы с хандрой снял на видео утром 15 декабря фотокорреспондент «Фонтанки». Петербурженка Светлана повела ребёнка в детский сад, и когда он это всё увидел, попросил спеть песню. Так и шли с песнями, рассказывает фотокорреспондент.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Мама с сыном пели песенку Крокодила Гены, когда мальчик уронил игрушку. «Динозавр уплыл», — прокомментировала мама. Динозавра спасли, и они пошли дальше, напевая: «Почему я весёлый такой».



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге потепление, и выпавший в большом количестве снег начал таять. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.