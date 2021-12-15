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Видео дня. В Петербурге уплыл динозавр

«И неясно прохожим, почему я весёлый такой». Чтобы не унывать среди тающего снега, петербуржцы начинают петь.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Способ борьбы с хандрой снял на видео утром 15 декабря фотокорреспондент «Фонтанки». Петербурженка Светлана повела ребёнка в детский сад, и когда он это всё увидел, попросил спеть песню. Так и шли с песнями, рассказывает фотокорреспондент.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Мама с сыном пели песенку Крокодила Гены, когда мальчик уронил игрушку. «Динозавр уплыл», — прокомментировала мама. Динозавра спасли, и они пошли дальше, напевая: «Почему я весёлый такой».

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В Петербурге потепление, и выпавший в большом количестве снег начал таять. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

266403210
Вы там чего совсем ку-ку?
265043674
Что совсем новостей нет? Уже полный маразм в новостях....
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