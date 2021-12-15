ЗакС отказался рассматривать инициативу об исключении понятия «иноагент» из законодательства

Парламент Петербурга 15 декабря вычеркнул из повестки заседания рассмотрение проекта федеральной инициативы фракции «Яблока» о полном исключении понятия «иностранный агент» из российского законодательства. 32 депутата поддержали исключение из повестки, 5 воздержались и четверо проголосовали против.



Проект разработала и внесла фракция «Яблоко», депутаты настаивают, что из федерального законодательства необходимо полностью убрать понятие «иностранный агент».



«Наша позиция — какое-либо «исправление», «улучшение» или «смягчение» законов об «иноагентах» бессмысленны. Эти законы целенаправленно и сознательно писались и принимались для политической дискриминации неугодных власти организаций и граждан, для наклеивания на них ярлыков, имеющих в российской практике откровенно негативный характер, для обложения «иноагентов» унизительными обязанностями и наказанием за их невыполнение», — комментировал ранее член «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.

