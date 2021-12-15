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ЗакС отказался рассматривать инициативу об исключении понятия «иноагент» из законодательства

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Парламент Петербурга 15 декабря вычеркнул из повестки заседания рассмотрение проекта федеральной инициативы фракции «Яблока» о полном исключении понятия «иностранный агент» из российского законодательства. 32 депутата поддержали исключение из повестки, 5 воздержались и четверо проголосовали против.

Проект разработала и внесла фракция «Яблоко», депутаты настаивают, что из федерального законодательства необходимо полностью убрать понятие «иностранный агент».

«Наша позиция — какое-либо «исправление», «улучшение» или «смягчение» законов об «иноагентах» бессмысленны. Эти законы целенаправленно и сознательно писались и принимались для политической дискриминации неугодных власти организаций и граждан, для наклеивания на них ярлыков, имеющих в российской практике откровенно негативный характер, для обложения «иноагентов» унизительными обязанностями и наказанием за их невыполнение», — комментировал ранее член «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.

Вычеркнуть его из повестки предложил коммунист Алексей Зинчук, на что Вишневский заметил, что инициатор даже не входит в состав рабочей группы. Она, напомним, готовила альтернативный, более мягкий проект корректировки закона об «иноагентах».

В числе предложений по смягчению, в частности, была идея установить, что внести СМИ или журналиста в реестр иноагентов можно только по решению суда после двукратного предупреждения, установить минимальное иностранное финансирование, которое могут получать журналисты за год без опасения получить статус иноагента, и разграничить понятия «политической деятельности» и «лоббизма», установив, что иноагентом можно стать только в случае лоббизма.

Этот законопроект пока не представили в окончательной редакции и не выносили на рассмотрение парламента.

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Комментарии (1)

Эд Хэммет
В СМИ уже появилась инициатива людей и организации, которые по какой то причине ещё не получили статус иноагента так и объявлять. Мол, выступает (сообщает, информирует и т.д.) лицо, до сих пор не получившее этот высокий статус.
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