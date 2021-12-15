Собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», помещён в ИВС

Задержан один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев. Он возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в состав которой входит шахта. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.
«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
На сайте ХК «СДС» указано, что Федяев является одним из основателей холдинга и с 2007 года его президентом. В 2017 году ему была присвоена высшая награда Кемеровской области — звание «Герой Кузбасса», также он имеет звания «Почетный работник ТЭК», «Почетный гражданин Кемеровской области».
«СДС-Уголь» (в составе которого работает «Листвяжная») входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», которые Михаил Федяев возглавляет в должности президента. 50% акций «СДС-Уголь» принадлежит Федяеву, ещё по 25% акций — Владимиру и Андрею Гридиным.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Председатель СК Александр Бастрыкин 14 декабря встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» и пообещал, что следствие восстановит всю цепочку событий и его причины. Он отметил, что необходимо изучить роль собственников шахты.