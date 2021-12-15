Собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», помещён в ИВС

Задержан один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев. Он возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в состав которой входит шахта. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.



«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.



На сайте ХК «СДС» указано, что Федяев является одним из основателей холдинга и с 2007 года его президентом. В 2017 году ему была присвоена высшая награда Кемеровской области — звание «Герой Кузбасса», также он имеет звания «Почетный работник ТЭК», «Почетный гражданин Кемеровской области».

