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Собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», помещён в ИВС

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Задержан один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев. Он возглавляет холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в состав которой входит шахта. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.

«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

На сайте ХК «СДС» указано, что Федяев является одним из основателей холдинга и с 2007 года его президентом. В 2017 году ему была присвоена высшая награда Кемеровской области — звание «Герой Кузбасса», также он имеет звания «Почетный работник ТЭК», «Почетный гражданин Кемеровской области».

«СДС-Уголь» (в составе которого работает «Листвяжная») входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», которые Михаил Федяев возглавляет в должности президента. 50% акций «СДС-Уголь» принадлежит Федяеву, ещё по 25% акций — Владимиру и Андрею Гридиным.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Председатель СК Александр Бастрыкин 14 декабря встретился в Кузбассе с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» и пообещал, что следствие восстановит всю цепочку событий и его причины. Он отметил, что необходимо изучить роль собственников шахты.

Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц того, в каких условиях проходили работы. Топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и Геннадий Алексеев в ответ на критику президента, в отличие от своих подчиненных, заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».

Обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают, суд заключил их под стражу.

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Комментарии (3)

chip1
Хорошо но мало, почему не арестованы еще 2 собственника?
Владимир Григорьевич Гридин — политик, депутат Госдумы РФ пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия» (с)
Поэтому? Блатная публика?
alexadmin
А почему только он? В массовом нарушении норм ТБ участвовал весь рабочий состав шахты. По-хорошему, всех сажать надо, кто выжил. Но опять подымется вой про невиноватых стрелочников.
Cвифт
.... ночью пришли ?, похоже актив отойдёт Абрамовичу.
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