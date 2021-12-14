Смольный не будет продлевать программу «Молодежи доступное жилье», но сохранит ее инструменты

По его словам, 13 декабря на заседании правительства был одобрен проект закона, который внесет необходимые поправки в жилищное законодательство. «Все механизмы, существующие ранее, будут сохранены, суммы на следующий год увеличатся в три раза, на 17 млрд рублей, потом на 19 [млрд рублей] — в 2023 году. Думаю, что Заксобрание нас поддержит», — сказал он.



Ссылку на сам проект опубликовал в соцсети «ВКонтакте» глава жилищного комитета Олег Зотов. «Проект закона содержит переходные положения и предусматривает сохранение всех действующих механизмов поддержки для всех без исключения категорий очередников, уже сейчас являющихся участниками целевых программ», — сказал он. Это в том числе одинокие очередники 35 лет и старше, семьи, где очередниками являются не все члены семьи, граждане, взявшие ипотеку. По его словам, участники целевых программ не заметят перехода — это произойдет автоматически.