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Смольный не будет продлевать программу «Молодежи доступное жилье», но сохранит ее инструменты

Смольный нашел способ сохранить инструменты программы «Молодежи доступное жилье», рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Анатолий Повелий 14 декабря.

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По его словам, 13 декабря на заседании правительства был одобрен проект закона, который внесет необходимые поправки в жилищное законодательство. «Все механизмы, существующие ранее, будут сохранены, суммы на следующий год увеличатся в три раза, на 17 млрд рублей, потом на 19 [млрд рублей] — в 2023 году. Думаю, что Заксобрание нас поддержит», — сказал он.

Ссылку на сам проект опубликовал в соцсети «ВКонтакте» глава жилищного комитета Олег Зотов. «Проект закона содержит переходные положения и предусматривает сохранение всех действующих механизмов поддержки для всех без исключения категорий очередников, уже сейчас являющихся участниками целевых программ», — сказал он. Это в том числе одинокие очередники 35 лет и старше, семьи, где очередниками являются не все члены семьи, граждане, взявшие ипотеку. По его словам, участники целевых программ не заметят перехода — это произойдет автоматически.

Ранее сообщалось, что новые условия жилищных льгот для молодежи, анонсированные Смольным, грозят оставить часть претендентов за бортом. Очередники предрекают волну фиктивных разводов и уже ищут подходящих для программы партнеров.

Однако, как отмечает в комментариях к посту модератор и создатель сообщества «ФЗК», посвященного жилищным программам Петербурга, Елена Логинова, для новых потенциальных участников программ список возможностей все же сократится.

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Комментарии (18)

ДуремарСПб.
государство нам ничего не должно,простило.
52525252
Какое же словоблудие?! чем заниматься будущим страны надо сохранить ее инструменты.
262224921
Что и требовалось доказать))).
Меня забавляют простофили клюющиеи а всякие обещалки власти. Вы сейчас родите, а потом мы вам там где-то , как-то , что-то поможем
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