ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон»

В мире ожидается рост числа госпитализаций и смертей из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом 14 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — рассказали в пресс-службе ВОЗ.
В организации отметили, что более подробная информация о тяжести «омикрона» будет получена в ближайшие недели.
Ранее в ВОЗ заявили, что большинство выявленных случаев штамма «омикрон» оказались невысокой и средней тяжести. У некоторых не было никаких симптомов. В России все заболевшие этим вариантом переносят инфекцию почти бессимптомно. 13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти человека, зараженного разновидностью ковида «омикрон».