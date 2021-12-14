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ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон»

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В мире ожидается рост числа госпитализаций и смертей из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом 14 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — рассказали в пресс-службе ВОЗ.

В организации отметили, что более подробная информация о тяжести «омикрона» будет получена в ближайшие недели.

Ранее в ВОЗ заявили, что большинство выявленных случаев штамма «омикрон» оказались невысокой и средней тяжести. У некоторых не было никаких симптомов. В России все заболевшие этим вариантом переносят инфекцию почти бессимптомно. 13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти человека, зараженного разновидностью ковида «омикрон».

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Комментарии (27)

vader
В общем, они колебались между новым вирусом и разновидностью старого и выбрали второе.
Stakatto
Посмотрите на статистику в ЮАР и все будет понятно про ВОЗ и ... .
266456205
Психологическая война с населением, подкреплённая бесконечным враньём, продолжается. Только большинство за два года всё поняло и аддаптировалось к ситуации
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