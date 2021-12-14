ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон»

В мире ожидается рост числа госпитализаций и смертей из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом 14 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — рассказали в пресс-службе ВОЗ.



В организации отметили, что более подробная информация о тяжести «омикрона» будет получена в ближайшие недели.

