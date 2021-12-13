Мурашко: Зараженные «омикрон»-штаммом россияне болеют почти бессимптомно

Граждане России, у которых обнаружили штамм коронавируса «омикрон», болеют либо с незначительными симптомами, либо вообще без них. Об этом 13 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью на канале «Россия-1».



«Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», — сказал он (цитата по ТАСС).

