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Мурашко: Зараженные «омикрон»-штаммом россияне болеют почти бессимптомно

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Граждане России, у которых обнаружили штамм коронавируса «омикрон», болеют либо с незначительными симптомами, либо вообще без них. Об этом 13 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью на канале «Россия-1».

«Хочу сказать, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, оценка эффективности российских вакцин против нового варианта COVID-19 займет до трех недель.

Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» был выявлен у 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. О первом летальном случае у пациента с новой вариацией ковида 13 декабря заявили в Великобритании.

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Комментарии (5)

tarakan
вот жеж злыдни бессимптомные😆
Ref
"оценка эффективности российских вакцин против нового варианта COVID-19 займет до трех недель." Это уже две недели назад писали. Осталась одна?
266305440
За каждую муражку на моем теле будут нести ответ))
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