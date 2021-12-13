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Женщина, погубившая автомобилистку в лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе, получила условный срок

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Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в марте этого года. В лобовом столкновении двух легковых машин погибла одна из водителей.

Авария случилась 19 марта около 8:20 в районе 5-го километра Ям-Ижорского шоссе. Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая двигалась по нему от Московского шоссе в сторону Пушкина на скорости около 60 км/ч, но не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась там с Renault Sandero. При этом «Хёндэ» был исправен, а дорога — сухая и обработана противогололедным составом.

В результате ДТП 35-летняя женщина, управлявшая «Рено», получила тяжелые травмы и скончалась на месте от тупой сочетанной травмы тела. Сообщалось, что пострадали также водитель и пассажир «Хёндэ».

Подсудимая свою вину полностью признала, раскаялась и приняла меры к частичному возмещению морального вреда. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишению прав на 2,5 года. Также с нее взыскали по 361 тысяче рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

VKuser488013498
приговор адекватный и не садись за руль девушки, гендерные различия еще не опровергнули, я свою бывшую вспоминаю, какая машина... она со сковородкой без ожогов справится не могла) а рено сандеро действительно из фольги, я как-то на старенькой ауди чуть не разорвал ее в клочья
Leo.S
За такой вердикт занос видать был хороший.
AlBerkut
Встретились два пепелаца из фольги... По ходу у ренохи фольга оказалась тоньше.
Но всё равно не вижу критических повреждений авто, при которых кто-то мог погибнуть.
Скорее всего не пристёгнутая была, так что и в действиях самой погибшей вероятно тоже была грубая неосторожность, и она состоит в ПСС с наступившими последствиями....
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