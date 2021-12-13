Женщина, погубившая автомобилистку в лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе, получила условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в марте этого года. В лобовом столкновении двух легковых машин погибла одна из водителей.
Авария случилась 19 марта около 8:20 в районе 5-го километра Ям-Ижорского шоссе. Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая двигалась по нему от Московского шоссе в сторону Пушкина на скорости около 60 км/ч, но не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась там с Renault Sandero. При этом «Хёндэ» был исправен, а дорога — сухая и обработана противогололедным составом.
В результате ДТП 35-летняя женщина, управлявшая «Рено», получила тяжелые травмы и скончалась на месте от тупой сочетанной травмы тела. Сообщалось, что пострадали также водитель и пассажир «Хёндэ».
Подсудимая свою вину полностью признала, раскаялась и приняла меры к частичному возмещению морального вреда. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишению прав на 2,5 года. Также с нее взыскали по 361 тысяче рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.