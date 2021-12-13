Женщина, погубившая автомобилистку в лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе, получила условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в марте этого года. В лобовом столкновении двух легковых машин погибла одна из водителей.

Авария случилась 19 марта около 8:20 в районе 5-го километра Ям-Ижорского шоссе. Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая двигалась по нему от Московского шоссе в сторону Пушкина на скорости около 60 км/ч, но не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась там с Renault Sandero. При этом «Хёндэ» был исправен, а дорога — сухая и обработана противогололедным составом.