Серьезная авария произошла утром 19 марта в Пушкинском районе Петербурга. Три человека получили травмы, и для одного из них они оказались смертельными.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 8:20 на 5-м километре Ям-Ижорского шоссе столкнулись Hyundai Solaris под управлением 35-летней женщины и Renault Sandero, за рулем которого была 60-летняя женщина. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что столкновение произошло в районе реки Попова Ижорка и было лобовым.