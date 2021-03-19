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Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе в Петербурге. Еще двое пострадали

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Серьезная авария произошла утром 19 марта в Пушкинском районе Петербурга. Три человека получили травмы, и для одного из них они оказались смертельными.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 8:20 на 5-м километре Ям-Ижорского шоссе столкнулись Hyundai Solaris под управлением 35-летней женщины и Renault Sandero, за рулем которого была 60-летняя женщина. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что столкновение произошло в районе реки Попова Ижорка и было лобовым.

В результате аварии женщина — водитель «Рено» погибла на месте. Водитель и пассажир «Хёндэ» получили травмы, степень их тяжести устанавливается. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

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Комментарии (4)

Dannis_CH
За кадом жизни нет.
265096462
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 631-Hоль 5796

Заранее большое человеческое спaсибо....
lamer
Приходится признать, что бабы стали водить агрессивно и безответственно. По синьке тоже.
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