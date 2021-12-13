Трубу на Маршала Жукова починили. Тепло должно вернуться в дома

Ремонт трубопровода в Красносельском районе завершили 13 декабря. Специалисты заменили более семи метров трубы и подключили новый участок, сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».
Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем, напомнили энергетики.
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта было два десятка жилых домов.
6 декабря чинили трубу на Ленинском проспекте, 96. Как сообщалось, без отключений. 9-го числа ремонт шёл на Ленинском проспекте, 101. На следующий день дефект выявили у дома