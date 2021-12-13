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Гинцбург: «Омикрон» может выдавить «дельту»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о зафиксированных фактах вытеснения штамма коронавируса «дельта» «омикроном».

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует 13 декабря РИА Новости Гинцбурга.

ВОЗ на экстренном заседании в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой «омикрон». На данный момент новую вариацию вируса выявили в 63 странах, включая Россию. 12 декабря ВОЗ признала «омикрон» менее опасным, чем «дельта».

В России «омикрон» выявлен у двух заболевших COVID-19, которые приехали из ЮАР. По словам Гинцбурга, болезнь протекает легко, поскольку они до этого прошли вакцинацию.

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Комментарии (6)

Kilrathi
Всем ревакцинироваться по-новой? ;)
265056402
выдавливают прыщи)) Значит новая вакцина будет клерасил
Frank Costello
Дорвался чек до микрофона!
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