Гинцбург: «Омикрон» может выдавить «дельту»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о зафиксированных фактах вытеснения штамма коронавируса «дельта» «омикроном».
«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует 13 декабря РИА Новости Гинцбурга.
ВОЗ на экстренном заседании в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой «омикрон». На данный момент новую вариацию вируса выявили в 63 странах, включая Россию. 12 декабря ВОЗ признала «омикрон» менее опасным, чем «дельта».
В России «омикрон» выявлен у двух заболевших COVID-19, которые приехали из ЮАР. По словам Гинцбурга, болезнь протекает легко, поскольку они до этого прошли вакцинацию.