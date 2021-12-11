В Москве задержали избивших мужчину в переходе у метро. Все трое – граждане России

Московские полицейские задержали участников избиения мужчины в подземном переходе у станции метро «Комсомольская». Об этом 11 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.



Предполагаемыми злоумышленниками оказались трое жителей Кемеровской области в возрасте от 23 до 26 лет. Они являются гражданами России. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.



Видео драки появилось в соцсетях 9 декабря. Камеры зафиксировали, как трое бьют лежачего мужчину руками и ногами. Отогнать нападавших помогли прохожие и сотрудники метро.

