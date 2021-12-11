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В Москве задержали избивших мужчину в переходе у метро. Все трое – граждане России

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Московские полицейские задержали участников избиения мужчины в подземном переходе у станции метро «Комсомольская». Об этом 11 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались трое жителей Кемеровской области в возрасте от 23 до 26 лет. Они являются гражданами России. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Видео драки появилось в соцсетях 9 декабря. Камеры зафиксировали, как трое бьют лежачего мужчину руками и ногами. Отогнать нападавших помогли прохожие и сотрудники метро.

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Комментарии (18)

Pilat
Ну вот не поверю я , что три человека, пусть и азиаты, вдруг ни с того, ни сего начали кого то быть.
Так не бывает
Капитан Очевидность2
"граждане России" - не равно русские.
Даже наоборот, наводит на совсем другие мысли.
158287782
Есть в новостях что бывшие Среднеазиаты, ну так и будет дальше ведь гражданство направо и налево раздают. Ну ничего, главное ведь стабильность, люди сами за это голосуют, или не ходят на выборы..
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