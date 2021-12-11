Уже теплее. Из Петербурга ушли морозы, в городе будет очень скользко

По данным Гидрометцентра, 11 декабря в Петербурге ожидается до минус 4 градусов. Как предупреждает городской комитет по благоустройству, на смену устойчивому морозу и ясным дням придут сильный ветер, морось и ледяной дождь. На дорогах будет гололедица.



Как рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, изменение погоды связано с теплым атмосферным фронтом, который пришел с запада. «Он закроет небо плотными низкими облаками и станет причиной осадков в виде снега, местами переходящего в ледяные дожди, высока вероятность гололедных явлений», — написал синоптик на своей странице в Facebook.

