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Уже теплее. Из Петербурга ушли морозы, в городе будет очень скользко

Выходные в Петербурге начались с потепления. Морозы, которые стояли в городе почти две недели, закончились, но погода радовать все равно не будет.

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По данным Гидрометцентра, 11 декабря в Петербурге ожидается до минус 4 градусов. Как предупреждает городской комитет по благоустройству, на смену устойчивому морозу и ясным дням придут сильный ветер, морось и ледяной дождь. На дорогах будет гололедица.

Как рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, изменение погоды связано с теплым атмосферным фронтом, который пришел с запада. «Он закроет небо плотными низкими облаками и станет причиной осадков в виде снега, местами переходящего в ледяные дожди, высока вероятность гололедных явлений», — написал синоптик на своей странице в Facebook.

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Комментарии (2)

Alex000
Снег надо вовремя убирать, в т.ч. с применением реагентов, гранитную крошку сыпать - и скользко не будет.
Riptide
" ... на смену устойчивому морозу и ЯСНЫМ ДНЯМ придут сильный ветер, морось и ледяной дождь ..."

Как же так получается,
Всё так быстро кончается.
И не так уже вечером
Нас зовут фонари.
Жизнь - подруга упрямая,
Но держать спину прямо я
Буду, что бы не случилося
От зари до зари.

А я ясные дни
Оставляю себе,
А я хмурые дни
Возвращаю судьбе.
А я ясные дни
Оставляю себе,
А я хмурые дни
Возвращаю судьбе ...
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