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По делу владельца «Рив Гош» Мейера в Петербурге под домашний арест отправилась предприниматель Елена Стрельцова

Московский районный суд Петербурге решил отправить под домашний арест предпринимательницу Елену Стрельцову, проходящую по делу владельца «Рив Гош», экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Об этом 9 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сама Стрельцова и ее защитник подчеркивали, что следствие продолжается уже давно, а по всем повесткам подсудимая исправно являлась к следователю. Кроме того, по словам адвоката, причастность его подзащитной якобы подтверждается только косвенными показаниями потерпевших. Он просил избрать в виде меры пресечения запрет определенных действий. Однако суд с доводами не согласился и отправил Стрельцову под домашний арест до 7 февраля. Ей запрещено покидать квартиру, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Ранее аналогичную меру избрали для жены и бизнес-партнера Августа Мейера Инны. Его самого отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена Инна и предприниматель Елена Стрельцова были задержаны накануне. Бизнесменам вменяют два эпизода мошенничества на 2,3 млрд рублей. Эти деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха «Юлмарта» и якобы были похищены у Сбербанка.

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