По делу владельца «Рив Гош» Мейера в Петербурге под домашний арест отправилась предприниматель Елена Стрельцова

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Сама Стрельцова и ее защитник подчеркивали, что следствие продолжается уже давно, а по всем повесткам подсудимая исправно являлась к следователю. Кроме того, по словам адвоката, причастность его подзащитной якобы подтверждается только косвенными показаниями потерпевших. Он просил избрать в виде меры пресечения запрет определенных действий. Однако суд с доводами не согласился и отправил Стрельцову под домашний арест до 7 февраля. Ей запрещено покидать квартиру, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.
Ранее аналогичную меру избрали для жены и бизнес-партнера Августа Мейера Инны. Его самого отправили в СИЗО на два месяца.