Бывшего ростовского депутата заподозрили в хищении денег на детские лагеря. Его «дворец» обсуждают в соцсетях

В Ростовской области правоохранители проверяют причастность экс-депутата Неклиновского районного собрания Виталия Латышева к хищениям бюджетных средств, предназначенных на отдых детей из малообеспеченных семей. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



По словам собеседника агентства, накануне прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым.



«С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата», — добавил источник издания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

