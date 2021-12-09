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Бывшего ростовского депутата заподозрили в хищении денег на детские лагеря. Его «дворец» обсуждают в соцсетях

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В Ростовской области правоохранители проверяют причастность экс-депутата Неклиновского районного собрания Виталия Латышева к хищениям бюджетных средств, предназначенных на отдых детей из малообеспеченных семей. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, накануне прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым.

«С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата», — добавил источник издания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, в СМИ и соцсетях появились фото, предположительно, сделанные в доме депутата в Таганроге, где также был проведен обыск.

«Фонтанка» писала, что летом 2021 года был арестован начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов. Ему вменяют взяточничество. СК показывал нескромный «дворец» высокопоставленного полицейского с «золотым унитазом». В декабре генпрокурор Игорь Краснов заявил, что у Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости.

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Комментарии (4)

Sergik7
Флэшмоб Золотой унитаз набирает обороты.
VKuser678560
президент обещал создать капиталодержащий класс-выполнил!!!!
260683881
Ну заработал же!!!!
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