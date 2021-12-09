Бывшего ростовского депутата заподозрили в хищении денег на детские лагеря. Его «дворец» обсуждают в соцсетях

В Ростовской области правоохранители проверяют причастность экс-депутата Неклиновского районного собрания Виталия Латышева к хищениям бюджетных средств, предназначенных на отдых детей из малообеспеченных семей. Об этом 9 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, накануне прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым.
«С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата», — добавил источник издания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем, в СМИ и соцсетях появились фото, предположительно, сделанные в доме депутата в Таганроге, где также был проведен обыск.
«Фонтанка» писала, что летом 2021 года был арестован начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов. Ему вменяют взяточничество. СК показывал нескромный «дворец» высокопоставленного полицейского с «золотым унитазом». В декабре генпрокурор Игорь Краснов заявил, что у Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости.