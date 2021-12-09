Сколько стоит жизнь без QR-кода, если вы Федор Конюхов. И сколько — если Ксения Собчак

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге уже нужны QR-коды в фитнес-центры и бассейны, в театры, музеи, цирки, на концерты и выставки и в кино. С 27 декабря в Смольном хотят сделать обязательными QR-коды при посещении кафе и ресторанов, а также непродовольственных магазинов. Сходить можно будет разве что в столовую на работе или на вокзале или только в аптеку и супермаркет. Остальное — только для посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание. Или — и это главная лазейка — для имеющих медотвод. Но последний должен быть подкреплен свежим ПЦР-тестом.



Есть ещё шанс на либерализацию за счет федеральных законопроектов, которые готовятся рассмотреть в Госдуме в декабре. Новелла предусматривает, что граждане России после их принятия смогут участвовать в массовых мероприятиях, ходить в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли, ездить на самолетах и поездах по QR-кодам. Но будет возможность до 1 февраля пользоваться всем этим и по ПЦР-тестам.

В то же время Роспотребнадзор уже «заморозил» выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19. А врачам запретили разбрасываться медотводами. Единственным аргументом для выдачи абсолютного медотвода от прививки может стать перенесенный в прошлом анафилактический шок на какие-либо препараты. И это еще придется доказать.

Если же бумагу удалось каким-то образом добыть или Госдума всё же даст «зеленый свет» на отсрочку до 1 февраля, то непривитым и непереболевшим останется ПЦР-тестирование. Его срок действия недавно сократили с 72 до 48 часов. А средняя стоимость в Петербурге, вместе со взятием биоматериала, составляет около 1 500 рублей. Вот и считаем...



Вариант 1. Эконом, или режим «Федор Конюхов»

Ваша ежедневная рутина: дом — работа — дом. Или вы уже даже пенсионер. В метро или на трамвае с автобусом никакой код не нужен. В продуктовый и аптеку пускают, и ладно. В путешествие ездили последний раз в 1989 году или в Сочи на своей машине, закупаетесь на рынке или в продуктовом у дома. Гуляете с собакой, катаетесь на электричке в Ленобласть. Какие ПЦР и QR-коды? Забудьте и живите спокойно — траты 0 рублей.

Вариант 2. Среднеактивный гражданин

В будни вам тест не особо нужен, а в выходные можете себе позволить зайти в ТЦ или в кафе посидеть. Четыре выходных в месяц, каждый раз по 1 500 рублей — итого 6 000, а если и на неделе захочется куда-то пойти, то плюс-минус придется добавить. При средней зарплате по городу в 73 тысячи рублей (это по мнению Смольного) — ощутимо.

Вариант 3. Тусовщик без прививки, или режим «Ксения Собчак»

Несмотря на противопоказания, которые дали право на медотвод от прививки, или просто нежелание её делать, прекращать социальную жизнь вы не намерены. Так что тест нужен почти каждый день — фитнесы, бассейны, кафе, кино, театры, торгово-развлекательные комплексы. Берем максимум — тестирование каждые два дня. До 15 раз в месяц. Удовольствие встанет в 22 500 рублей. Но при таком ритме жизни (и тратах на него) разве это не мелочь?



Важная ремарка. Все расчеты актуальны только в случае серьезного подхода к проверке кодов и честного отношения к правилам самих горожан. Например, в первую волну пандемии аналогичным образом считали затраты на «масочный» режим. Учитывая смену масок каждые пару часов, ношение на улице и в общественных местах — выходили внушительные суммы. Но в итоге одноразовые маски просто стали многоразовыми.

С QR-кодами в мире процветающего фотошопа тоже может случиться похожая история. Или даже обойдется без фальсификаций: например, жители Ростовской области уже начали использовать QR-коды от бытовой техники и продуктов питания, чтобы попасть в торговые центры и другие общественные места. Наравне с привитыми и переболевшими спокойно ходят те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

