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Стрелка из московского МФЦ отправили под арест

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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на время следствия Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве людей в столичном МФЦ. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе судов столицы.

Московские суды общей юрисдикции

Фото: Московские суды общей юрисдикции
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Глазова отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Накануне он признал вину в убийстве нескольких человек. Мужчина также рассказал представителям ОНК, что стрельбу начал из-за того, что от него «стали требовать надеть маску, а он не хотел её надевать, он в эти санитарные правила не верит». Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное владение оружием).

Фото: Московские суды общей юрисдикции

Стрельба в московском МФЦ произошла 7 декабря. Предполагается, что огонь открыл мужчина, который отказался надевать маску. В результате погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступника задержали. По данным СМИ, он был «радикальным антипрививочником», а на допросе говорил, что не верит в коронавирус и считает пандемию заговором.

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Комментарии (1)

266108100
Очередной пенсионер в 45. Сколько таких как он, получающих не маленькую пенсию ни за что и сходящих с ума от безделья и чувства своей важности.
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