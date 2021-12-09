Стрелка из московского МФЦ отправили под арест

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на время следствия Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве людей в столичном МФЦ. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе судов столицы.
Московские суды общей юрисдикции
Глазова отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Накануне он признал вину в убийстве нескольких человек. Мужчина также рассказал представителям ОНК, что стрельбу начал из-за того, что от него «стали требовать надеть маску, а он не хотел её надевать, он в эти санитарные правила не верит». Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное владение оружием).