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Число заключенных журналистов во всем мире побило рекорд. Россия — на 8-м месте антирейтинга

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В текущем году число журналистов, лишенных свободы из-за своей работы, достигло 293. Это мировой рекорд, сообщает 9 декабря Комитет защиты журналистов.

В отчете говорится, что за год минимум 24 журналиста были убиты, еще 18 погибли при невыясненных обстоятельствах, а 17 предъявили обвинения в киберпреступлениях.

На первом месте антирейтинга — Китай (50 заключенных), потом следуют Мьянма (26), Египет (25), Вьетнам (24) и Беларусь (19). Подчеркивается, что президент Александр Лукашенко «показал, как мало его заботит общественное мнение и как сильно он заботится о том, чтобы остаться у власти», и упоминаются «крайние меры, на которые он пошел для ареста журналиста Романа Протасевича».

Россия идет восьмой в списке — комитет приводит имена 14 журналистов, арестованных в РФ с начала 2018 года по сентябрь 2021-го. В их числе экс-сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов и четверо журналистов студенческого издания DOXA.

В прошлом году комитет сообщал о 280 заключенных журналистах и 22 убитых.

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Комментарии (10)

Arkos
Вот непонятен сумбур в головах.
Конкретно исследование касается убитых и осуждённых.
В России вроде убитых нет.
Получивших срок , вроде тоже пока нет.
Есть несколько находящихся под следствием.
Сафонов - госизмена ( шпионаж) ещё не осуждён. Да и по любому, не за журналистскую деятельность, и о политике он не писал.
Журналисты ДОХИ - мера пресечения - домашний арест... тоже вроде как не в тюрьме..
Адвокаты и другие фигуранты не осуждены , а уехали и то потому , что сцыконто им стало вдруг.
Следуя логике составителей в список забыли включить Моргенштерна и основателя Гулагу. нет ( поговаривают , что он старый педофил).
Но вот есть факт многолетнего сидения например Джулиана Ассанджа.
Он один тянет на десяток ДОХов.. Или 10 лет Дугасу Мэкки в США или 56 случаев ареста журналистов в США в 2021 году( ещё не было суда) Вот это и есть рейтинг !
Нюанс в том, что в Европе и США включают только профессиональных журналистов, а в России всех подряд.
Static
Журналисты тоже хотят заработать.
Dimitry Antonov
Вот интересно, если применить комбинированный список из сидящих, убитых, выжатых за границу, признанных ино-агентами журналистов, то на каком бы месте оказалась наша страна?
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