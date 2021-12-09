Число заключенных журналистов во всем мире побило рекорд. Россия — на 8-м месте антирейтинга

В текущем году число журналистов, лишенных свободы из-за своей работы, достигло 293. Это мировой рекорд, сообщает 9 декабря Комитет защиты журналистов.
В отчете говорится, что за год минимум 24 журналиста были убиты, еще 18 погибли при невыясненных обстоятельствах, а 17 предъявили обвинения в киберпреступлениях.
На первом месте антирейтинга — Китай (50 заключенных), потом следуют Мьянма (26), Египет (25), Вьетнам (24) и Беларусь (19). Подчеркивается, что президент Александр Лукашенко «показал, как мало его заботит общественное мнение и как сильно он заботится о том, чтобы остаться у власти», и упоминаются «крайние меры, на которые он пошел для ареста журналиста Романа Протасевича».
Россия идет восьмой в списке — комитет приводит имена 14 журналистов, арестованных в РФ с начала 2018 года по сентябрь 2021-го. В их числе экс-сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов и четверо журналистов студенческого издания DOXA.
В прошлом году комитет сообщал о 280 заключенных журналистах и 22 убитых.