В Генштабе ВС РФ заявили, что стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам в России

Стратегическая авиация США в последнее время всё чаще появляется возле восточных рубежей России. Об этом 9 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.



«В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», — добавил Герасимов (цитата по РИА Новости).



Он подчеркнул, что российская противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов». Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что стратегические бомбардировщики США отработали «вариант применения ядерного оружия против России».

