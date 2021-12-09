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В Генштабе ВС РФ заявили, что стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам в России

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Стратегическая авиация США в последнее время всё чаще появляется возле восточных рубежей России. Об этом 9 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.

«В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», — добавил Герасимов (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что российская противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов». Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что стратегические бомбардировщики США отработали «вариант применения ядерного оружия против России».

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Комментарии (16)

atty
Очередные страшилки пускают, всё им денег мало из бюджета, достали уже.
SERGEY111
Тогда зачем эти все принудительные вакцинации когда на носу термоядерный апокалипсис - жить нужно полной жизнью без ограничений пока есть такая возможность
Avs7153
Предлагаю поставки водки в Генштаб сократить в два раза. А коьяк перестать поставлять - их с него плющит нипадеццки...
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