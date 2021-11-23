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Шойгу: Стратегические бомбардировщики США отработали «вариант применения ядерного оружия против России»

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Стратегическая бомбардировочная авиация ВВС США существенно увеличила активность на границах России. Об этом 23 ноября заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года... В этом месяце в ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — цитирует слова Шойгу ТАСС.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира» особенно актуально сотрудничество России и Китая.

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Комментарии (17)

kоt-obormot
Надо срочняком дочку из Франции - передислоцировать в США. Пускай с какой "маямибич" следит в оптический окуляр за полетами стратегических бомбардировщиков к границам нашей Родины!
Nothing
И Даром не надь и с деньгами не надь)) Маршал Цеденбал отработал)))
Денеб
Да никому не нужна ваша Россия...... Даром не надо..... Вон прибалты уже забор строят на границе, чтобы сохранить нам наше гетто.......
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