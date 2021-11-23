Шойгу: Стратегические бомбардировщики США отработали «вариант применения ядерного оружия против России»

Стратегическая бомбардировочная авиация ВВС США существенно увеличила активность на границах России. Об этом 23 ноября заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года... В этом месяце в ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — цитирует слова Шойгу ТАСС.
Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира» особенно актуально сотрудничество России и Китая.